В СФ готовы помочь Трампу сэкономить расходы бюджета на дипперсонал в РФ

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россия готова посодействовать экономии бюджета США и предложить Вашингтону продолжить сокращение дипломатического персонала в РФ, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что благодарен российскому президенту Владимиру Путину за сокращение числа сотрудников посольства в России, поскольку это поможет сократить расходы на персонал.

"Если президент США вместо серьезного разговора о реальных и очень непростых проблемах в российско-американских отношениях решил отделаться шуткой, мы готовы ответить в том же духе. Наш ответ примерно мог бы звучать так: "Знай мы заранее, что сейчас США больше всего озабочены сокращением расходов на дипломатический персонал, то обязательно посодействовали бы", — заявил Клинцевич.

По словам парламентария, и сейчас еще не поздно помочь Вашингтону ещё больше сократить расходы.

"Так сколько еще надо выслать дипломатов из России, господин Трамп, чтобы американский бюджет, наконец, вздохнул с облегчением? Назовите, пожалуйста, точную цифру", — сказал Клинцевич.

Ранее Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.