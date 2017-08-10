Трамп пригрозил возмездием КНДР в случае нападения на Гуам

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР возмездием в случае удара по американской базе на атолле Гуам в Тихом океане, сообщило агентство Рейтер.

Ранее Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США. Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.