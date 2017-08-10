США нанесли два удара по группировке "Аш-Шабаб" в Сомали

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. США нанесли два удара по группировке "Аш-Шабаб" в Сомали, сообщило Африканское командование ВС США.

Удары были нанесены в четверг на юге страны, говорится в сообщении. О жертвах официально не сообщается, но ранее власти Сомали заявили, что в результате ударов был уничтожен один из высокопоставленных лидеров "Аш-Шабаб".

Ранее в августе еще один авиаудар привел, по данным американских военных, к ликвидации террориста, которого в "Аш-Шабаб" провозгласили "губернатором" Могадишо.

Президент США Дональд Трамп ранее отдал приказ о более интенсивной кампании против "Аш-Шабаб" — группировки, связанной с запрещенной в России "Аль-Каидой*".

*Террористическая организация, запрещенная в России