ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. США нанесли два удара по группировке "Аш-Шабаб" в Сомали, сообщило Африканское командование ВС США.
Удары были нанесены в четверг на юге страны, говорится в сообщении. О жертвах официально не сообщается, но ранее власти Сомали заявили, что в результате ударов был уничтожен один из высокопоставленных лидеров "Аш-Шабаб".
Президент США Дональд Трамп ранее отдал приказ о более интенсивной кампании против "Аш-Шабаб" — группировки, связанной с запрещенной в России "Аль-Каидой*".
*Террористическая организация, запрещенная в России