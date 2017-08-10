Кадыров помог найти родственников четырех детей из РФ, вернувшихся из Ирака

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что найдены родственники четырех российских детей, которые находились в Ираке.

"На наш призыв откликнулись родственники двух девочек и двоих мальчиков, найденных нами в Ираке. Они узнали Султана Алиева, Али Магомедова и сестёр Фатиму и Хадижат (Хадиджу). Они из Хасав-Юрта и Махачкалы", — написал он в Instagram.

Ранее Кадыров выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к "Исламскому государству"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Авг 10 2017 в 7:39 PDT

Кадыров ранее заявил также, что в приютах Ирака находятся порядка 300 детей-граждан России и СНГ, вывезенных родителями в зоны боевых действий в странах Ближнего Востока. По данным уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анны Кузнецовой, в этих странах находятся порядка 400 детей. Кадыров отмечал, что поиск детей и их возвращение на родину затруднены по ряду причин: отсутствие у подавляющего большинства из них документов, напряженная ситуация в зоне конфликта, когда группам по поиску детей приходится передвигаться исключительно в бронемашинах и носить бронежилеты, а также проблемы юридического характера. Так, для возвращения на родину российского мальчика Билала Тагирова, которого отец увез в Ирак, впервые в правовой практике Ирака было выработано специальное юридическое решение.

Кадыров отметил, что "проблема российских детей в Сирии и Ираке требует приложения больших усилий, решения многочисленных организационных, юридических и иных задач". "При наделении сенатора Зияда Сабсаби полномочиями представителя главы ЧР в странах Ближнего Востока и Северной Африки я поручил в первую очередь выявить приюты и иные учреждения, в которых могут находиться российские дети", — отметил он.

По его словам, "распределяя в социальных заведениях гуманитарную помощь от РОФ (регионального общественного фонда) имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, он выяснял, есть ли среди обитателей наши дети". "Спустя определённое время мы имели более-менее объективную картину о приютах для детей иностранцев. Вернуть тех, кто, бесспорно, являются россиянами, необходимо в сжатые сроки", — добавил он. Иначе, по мнению Кадырова, "под эгидой различных международных организаций может появиться "механизм", способный затянуть проблему на годы".

Глава Чечни добавил, что "нас беспокоит судьба всех российских детей". "За ними у нас постоянный контроль. Их никто и никуда не переведёт и не вывезет без нашего ведома. Понимание необходимости такого подхода достигнуто с высшими должностными лицами Ирака и Сирии. Не теряя ни одного дня, мы пытаемся найти родственников детей", — отметил он.