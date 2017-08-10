СТОКГОЛЬМ, 10 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Швед Йохан Густафссон, похищенный в Мали в 2011 году и освобожденный из плена 26 июня 2017 года, не знает, был ли заплачен выкуп, и полагает, что похитители просто устали от него. Об этом он впервые после своего возвращения домой рассказал на пресс-конференции, прошедшей в Швеции в четверг.

"Я не знаю. Я только могу предполагать, как все другие. Я надеюсь, что они просто сильно от меня устали. Я надеюсь, что Швеция сохраняет свою политику и не меняет ее. Я не верю в уплату какого-либо выкупа", — сказал он и пояснил, что "выкупы подвергают людей опасности".

Густафссона, которому на момент похищения было 36 лет, во время его путешествия на мотоцикле в Мали захватила в заложники одна из группировок, относящаяся к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Во время пресс-конференции швед впервые рассказал, почему он поехал в Мали, как именно его похитили, как он провел более пяти лет в неволе и о том, что он никого не винит в произошедшем во время путешествия по Африке.

"Я хотел увидеть страны на том большом континенте, а не просто читать о них. Мы проехали через Марокко, Мавританию, и когда мы – я, Стивен Макгоуэн и Шаак Райке (гражданин ЮАР/Великобритании и голландец, похищенные вместе с Густафссоном – ред.) находились в Мали, то мы решили поехать в Тимбукту. Мы не считали Мали особенно опасной страной, нас больше беспокоило движение там", — рассказал Густафссон.

Он заметил, что, если бы на тот момент имелись предостережения по поводу туристических поездок туда, то он бы не поехал. "Куда бы ни ехали, мы встречали все время туристов", — пояснил он.

Похищение произошло, когда они находились в гостинице, которую атаковали. Во время нападения был застрелен мужчина из Германии, отказывавшийся ехать с похитителями, рассказал Йохан.

По его словам, все годы неволи он и вооруженная группа, которая периодически менялась, находились далеко от других людей или населенных пунктов. Мысли о побеге его не оставляли, и все, что он делал, было направлено на то, чтобы выжить. Швед обратился в ислам, это позволило ему ходить по лагерю и не сидеть прикованным цепями. Он пытался все время себя чем-нибудь занять – насколько позволяли условия, двигался много, пытался изучить местный язык. Попытку бежать из лагеря предпринял в 2013 году, однако его нашли через два дня после побега, но наказывать сильно не стали.

О вооруженных людях, среди которых он находился, рассказал, что многие — из пустыни, и особенно религиозными до присоединения к боевикам они, судя по всему, не были. "Большинство из пустыни, множества альтернатив для них нет", — сказал он. По словам Густафссона, многие не умеют ни читать, ни писать.

За событиями в мире он мог иногда следить по радио, которое нередко слушали в группе, где он находился. По словам Йохана, за время в неволе особенных контактов со своими похитителями он устанавливать не пытался, общался по необходимости. "Находясь среди них, знакомишься с ними, другом не становишься, но узнаешь их. И я чувствовал все время, что это – враги", — пояснил он.

Рассказ Йохана был сдержанно эмоциональным, и он едва мог сдержаться от слез во время воспоминаний о дне освобождения. "Меня переместили в другую группу. Мы едем в машине целую ночь. Потом мы видим колонну автомашин, где стоит группа мужчин. Я слышу звуки шведского – "Йохан?". Я отвечаю "да". Я перехожу к ним, и меня приветствует группа шведских полицейских со слезами на глазах. Они становятся моей защитной стеной, пока мы не приземляемся в (аэропорту – ред.) Арланда", — сказал Густафссон.

Он также рассказал, что не знает, какие именно попытки делались для его освобождения. Почему отпустили именно в конце июня, тоже не знает. "Я питаю злобу к тем, кто разрушает страну своими трусливыми терактами. Они ничего на этом не выиграют. Конечно, я чувствую гнев за то, что они причинили мне и моей семье", — сказал он.

Похищенный вместе с Густафссоном Стивен Макгоуэн был освобожден через месяц после Густафссона, голландец Райке — в апреле 2015 года.