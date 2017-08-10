США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Освобожденный из плена в Мали швед предположил, почему его отпустили

14:5910.08.2017
(обновлено: 15:17 10.08.2017)
01680
© AP Photo / Harouna TraoreСотрудники полиции Мали. Архивные фотоСотрудники полиции Мали. Архивные фото
© AP Photo / Harouna Traore

СТОКГОЛЬМ, 10 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Швед Йохан Густафссон, похищенный в Мали в 2011 году и освобожденный из плена 26 июня 2017 года, не знает, был ли заплачен выкуп, и полагает, что похитители просто устали от него. Об этом он впервые после своего возвращения домой рассказал на пресс-конференции, прошедшей в Швеции в четверг.

Сотрудники спецслужб у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Теракты в Европе: одиночки или "спящие ячейки" ИГ*?
"Я не знаю. Я только могу предполагать, как все другие. Я надеюсь, что они просто сильно от меня устали. Я надеюсь, что Швеция сохраняет свою политику и не меняет ее. Я не верю в уплату какого-либо выкупа", — сказал он и пояснил, что "выкупы подвергают людей опасности".

Густафссона, которому на момент похищения было 36 лет, во время его путешествия на мотоцикле в Мали захватила в заложники одна из группировок, относящаяся к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Во время пресс-конференции швед впервые рассказал, почему он поехал в Мали, как именно его похитили, как он провел более пяти лет в неволе и о том, что он никого не винит в произошедшем во время путешествия по Африке.

Иконки социальных сетей на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В контакте со смертником: можно ли вычислить его по пабликам и лайкам?
"Я хотел увидеть страны на том большом континенте, а не просто читать о них. Мы проехали через Марокко, Мавританию, и когда мы – я, Стивен Макгоуэн и Шаак Райке (гражданин ЮАР/Великобритании и голландец, похищенные вместе с Густафссоном – ред.) находились в Мали, то мы решили поехать в Тимбукту. Мы не считали Мали особенно опасной страной, нас больше беспокоило движение там", — рассказал Густафссон.

Он заметил, что, если бы на тот момент имелись предостережения по поводу туристических поездок туда, то он бы не поехал. "Куда бы ни ехали, мы встречали все время туристов", — пояснил он.

Похищение произошло, когда они находились в гостинице, которую атаковали. Во время нападения был застрелен мужчина из Германии, отказывавшийся ехать с похитителями, рассказал Йохан.

Иракский мальчик на месте авиаудара в Мосуле. Архивное фото
© AFP 2017 / Bulent Kilic
"Маугли халифата": ИГ* готовит после себя страшное наследство
По его словам, все годы неволи он и вооруженная группа, которая периодически менялась, находились далеко от других людей или населенных пунктов. Мысли о побеге его не оставляли, и все, что он делал, было направлено на то, чтобы выжить. Швед обратился в ислам, это позволило ему ходить по лагерю и не сидеть прикованным цепями. Он пытался все время себя чем-нибудь занять – насколько позволяли условия, двигался много, пытался изучить местный язык. Попытку бежать из лагеря предпринял в 2013 году, однако его нашли через два дня после побега, но наказывать сильно не стали.

О вооруженных людях, среди которых он находился, рассказал, что многие — из пустыни, и особенно религиозными до присоединения к боевикам они, судя по всему, не были. "Большинство из пустыни, множества альтернатив для них нет", — сказал он. По словам Густафссона, многие не умеют ни читать, ни писать.

За событиями в мире он мог иногда следить по радио, которое нередко слушали в группе, где он находился. По словам Йохана, за время в неволе особенных контактов со своими похитителями он устанавливать не пытался, общался по необходимости. "Находясь среди них, знакомишься с ними, другом не становишься, но узнаешь их. И я чувствовал все время, что это – враги", — пояснил он.

Эвакуированные из Мосула жены боевиков ИГ с детьми
© Sputnik / Nazek Mohammed
Жены боевиков ИГ* рассказали о жизни с террористами
Рассказ Йохана был сдержанно эмоциональным, и он едва мог сдержаться от слез во время воспоминаний о дне освобождения. "Меня переместили в другую группу. Мы едем в машине целую ночь. Потом мы видим колонну автомашин, где стоит группа мужчин. Я слышу звуки шведского – "Йохан?". Я отвечаю "да". Я перехожу к ним, и меня приветствует группа шведских полицейских со слезами на глазах. Они становятся моей защитной стеной, пока мы не приземляемся в (аэропорту – ред.) Арланда", — сказал Густафссон.

Он также рассказал, что не знает, какие именно попытки делались для его освобождения. Почему отпустили именно в конце июня, тоже не знает. "Я питаю злобу к тем, кто разрушает страну своими трусливыми терактами. Они ничего на этом не выиграют. Конечно, я чувствую гнев за то, что они причинили мне и моей семье", — сказал он.

Похищенный вместе с Густафссоном Стивен Макгоуэн был освобожден через месяц после Густафссона, голландец Райке — в апреле 2015 года.

Терроризм XXI веке
Терроризм в XXI веке
Комментировать
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена