СТОКГОЛЬМ, 10 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Швед Йохан Густафссон, похищенный в Мали в 2011 году и освобожденный из плена 26 июня 2017 года, не знает, был ли заплачен выкуп, и полагает, что похитители просто устали от него. Об этом он впервые после своего возвращения домой рассказал на пресс-конференции, прошедшей в Швеции в четверг.
Густафссона, которому на момент похищения было 36 лет, во время его путешествия на мотоцикле в Мали захватила в заложники одна из группировок, относящаяся к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).
Во время пресс-конференции швед впервые рассказал, почему он поехал в Мали, как именно его похитили, как он провел более пяти лет в неволе и о том, что он никого не винит в произошедшем во время путешествия по Африке.
Он заметил, что, если бы на тот момент имелись предостережения по поводу туристических поездок туда, то он бы не поехал. "Куда бы ни ехали, мы встречали все время туристов", — пояснил он.
Похищение произошло, когда они находились в гостинице, которую атаковали. Во время нападения был застрелен мужчина из Германии, отказывавшийся ехать с похитителями, рассказал Йохан.
О вооруженных людях, среди которых он находился, рассказал, что многие — из пустыни, и особенно религиозными до присоединения к боевикам они, судя по всему, не были. "Большинство из пустыни, множества альтернатив для них нет", — сказал он. По словам Густафссона, многие не умеют ни читать, ни писать.
За событиями в мире он мог иногда следить по радио, которое нередко слушали в группе, где он находился. По словам Йохана, за время в неволе особенных контактов со своими похитителями он устанавливать не пытался, общался по необходимости. "Находясь среди них, знакомишься с ними, другом не становишься, но узнаешь их. И я чувствовал все время, что это – враги", — пояснил он.
Он также рассказал, что не знает, какие именно попытки делались для его освобождения. Почему отпустили именно в конце июня, тоже не знает. "Я питаю злобу к тем, кто разрушает страну своими трусливыми терактами. Они ничего на этом не выиграют. Конечно, я чувствую гнев за то, что они причинили мне и моей семье", — сказал он.
Похищенный вместе с Густафссоном Стивен Макгоуэн был освобожден через месяц после Густафссона, голландец Райке — в апреле 2015 года.