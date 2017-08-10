СМИ сообщили об отставке главы МИД Шри-Ланки из-за финансовых махинаций

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Шри-Ланки Рави Карунанаяке подал в отставку в четверг на фоне подозрений в причастности к финансовым махинациям, сообщает издание Sunday Times Sri Lanka.

По данным издания, о своей отставке министр объявил во время выступления в парламенте.

Как сообщается, Карунанаяке, ранее занимавший пост министра финансов, проживал в съемной квартире, которую оплачивал подозреваемый в махинациях с облигациями центрального банка страны. Эти махинации привели к "серьезному конфликту интересов и этническим проблемам", поясняет издание.

Министр, в свою очередь, отверг все обвинения, заявив, что квартирным вопросом занималась его семья, и он не знал о содержании сделки и задействованных в ней сторонах.