На Украине семь человек подозревают в хищении средств проекта "Стена"

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Прокуратура подозревает семь человек в растрате госсредств, выделенных на обустройство государственной границы с Россией в рамках проекта "Стена", сообщила в четверг пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Ранее бюро заявило, что правоохранители задержали шесть человек , среди которых работники Погранслужбы и представители предприятий-подрядчиков.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении семи лицам, задержанным накануне в рамках расследования в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета Украины, выделенных для обустройства украинско-российской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым (так называемый проект "Стена")", — говорится в сообщении антикоррупционного бюро.

Сейчас все задержанные находятся в изоляторе временного содержания управления национальной полиции в Киеве, следователи готовят ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.