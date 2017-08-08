На Украине шесть человек заподозрили в хищении средств проекта "Стена"

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Правоохранители задержали 6 человек, среди которых работники погранслужбы страны и представители предприятий-подрядчиков, по подозрению в растрате госсредств, выделенных на инженерно-техническое обустройство государственной границы с РФ в рамках проекта "Стена", сообщила во вторник пресс-служба Национального антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) задержали 6 человек, причастных к разворовыванию средств проекта "Стена"… Среди задержанных — должностные лица Государственной пограничной службы Украины и предприятий-подрядчиков. Всех их сейчас доставляют в НАБУ в Киеве для вручения письменных уведомлений о подозрении", — говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Задержанным инкриминируют преступления, предусмотренные статьями уголовного кодекса Украины "присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах" и "нецелевое использование бюджетных средств в особо крупных размерах". Сумма нанесенных убытков не указывается.

Для выяснения обстоятельств совершения преступления детективы НАБУ и прокуроры САП проводят обыски в Киеве, Киевской области, Чернигове и Харькове. Параллельно осуществляется оценка собранных доказательств и решается вопрос о задержании других лиц.

В 2015 году украинское правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Позднее проект переименовали в "Европейский вал". Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиард гривен (149 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано больше чем вдвое.

Ранее глава международного комитета Государственной думы РФ Алексей Пушков заявил, что смысл возведения "Стены" кроется в возбуждении ненависти к России и воровстве бюджетных денег.