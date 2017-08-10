Госдеп назвал "неприемлемым" визит Путина в Абхазию

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Американские власти прокомментировали приуроченный к годовщине "пятидневной войны" визит президента России Владимира Путина в Абхазию, назвав его "неприемлемым".

"Неприемлемый визит"

Официальный визит российского лидера, в рамках которого Путин встретился с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой, по мнению представителей американского дипломатического ведомства, является "неприемлемым".

"США рассматривают визит президент РФ Владимира Путина на оккупированную Россией грузинскую территорию в Абхазии как неприемлемый и несоответствующий принципам Женевских международных дискуссий, участницей которых является Россия", — говорится в заявлении госдепартамента.

Кроме того, в Госдепе выступили в поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также заявили, что "отвергают признание Россией Абхазии и Южной Осетии".

В американском внешнеполитическом учреждении, помимо всего прочего, призвали Россию "вывести свои войска на позиции, которые они занимали до военных действий в 2008 году, и пересмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии".

Ранее сожаление в связи с поездкой Путина в Абхазию без предварительного согласия Грузии выразили и в Североатлантическом альянсе, отметив, что "это вредит усилиям по урегулированию ситуации"

Повестка встречи Путина и Хаджимбы

Российский лидер в разговоре со своим абхазским коллегой гарантировал независимость и самостоятельность республики. Путин также отметил и эффективность Объединенной группировки, обеспечивающей обороноспособность республики.

Кроме того, лидеры затронули и тему безопасности российских туристов в Абхазии на фоне последних событий с нападениями на граждан РФ, отдыхающих в республике.

Помимо этого, Путин анонсировал подписание соглашения, которое даст возможность использовать не только российскую систему медицинского страхования, но и лечебные заведения для жителей Абхазии. Комментируя сотрудничество в области здравоохранения, Хаджимба отметил, что республика продвигается по пути социально-экономического развития при поддержке РФ. Он также поблагодарил российского лидера за вклад в развитие российско-абхазских отношений.

"Пятидневная война"

В ночь на восьмое августа грузинские войска обстреляли из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, разрушив часть ее столицы. Россия приняла решение ввести свои войска в республику для защиты жителей Южной Осетии, большинство из которых приняли гражданство РФ.

После пятидневных боев российским войскам удалось вытеснить грузинские силы с территории республики. По окончанию боевых действий в августе 2008 года Москва официально признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, которые ранее входили в состав Грузии. В ответ на это Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Россией.