НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласия Тбилиси

БРЮССЕЛЬ, 8 авг — РИА Новости. НАТО считает, что посещение российским президентом Владимиром Путиным Абхазии вредит усилиям по урегулированию ситуации, и сожалеет, что визит состоялся без предварительного согласия Грузии. Об этом заявил исполняющий обязанности официального представителя альянса Дилан Уайт.

"Визит президента Путина в грузинский регион Абхазию в девятую годовщину вооруженного конфликта вредит международным усилиям по поиску мирного решения путем переговоров", — заявил Уайт.

По его словам, альянс "сожалеет, что визит состоялся без предварительного согласия грузинских властей".

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных.

После "пятидневной войны" в августе 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. Российские руководители не раз заявляли, что это решение не подлежит пересмотру. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.