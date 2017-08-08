НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласия Тбилиси

БРЮССЕЛЬ, 8 авг — РИА Новости. НАТО считает, что посещение российским президентом Владимиром Путиным Абхазии вредит усилиям по урегулированию ситуации, и сожалеет, что визит состоялся без предварительного согласия Грузии. Об этом заявил исполняющий обязанности официального представителя альянса Дилан Уайт.
По его словам, альянс "сожалеет, что визит состоялся без предварительного согласия грузинских властей".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных.
После "пятидневной войны" в августе 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. Российские руководители не раз заявляли, что это решение не подлежит пересмотру. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.