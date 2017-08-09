Кадыров опубликовал видео о русских детях, оставшихся в приютах в Мосуле

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к "Исламскому государству"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

"По просьбе руководителя телеканала RT Маргариты Симоньян представляю вашему вниманию видеоролик. Он снят в детском приюте Багдада. Дети говорят по-русски. У них нет родителей. Они не помнят, как их зовут, но помнят боль, страх и смерть. Может, кто-то узнает малышей… Если владеете хотя бы малейшей информацией о них или узнали их, пишите по адресу children@rttv.ru", — написал он.

Ранее Кадыров заявил, что в приютах Ирака находятся порядка 300 детей-граждан России и СНГ, вывезенных родителями в зоны боевых действий в странах Ближнего Востока. По данным уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анны Кузнецовой, в этих странах находятся порядка 400 детей. Кадыров отмечал, что поиск детей и их возвращение на родину затруднены по ряду причин: отсутствие у подавляющего большинства из них документов, напряженная ситуация в зоне конфликта, когда группам по поиску детей приходится передвигаться исключительно в бронемашинах и носить бронежилеты, а также проблемы юридического характера. Так, для возвращения на родину российского мальчика Билала Тагирова, которого отец увез в Ирак, впервые в правовой практике Ирака было выработано специальное юридическое решение.

В свою очередь глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил РИА Новости, что СПЧ запросил у МИД РФ информацию о числе находящихся в Ираке российских детей, чьи родители решили примкнуть к ИГ, и правозащитники будут делать все возможное, чтобы вернуть этих детей на родину. По его словам, в Ираке могут находиться до полусотни российских детей.