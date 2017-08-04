Кадыров: в приютах Ирака находятся около 300 детей из России и стран СНГ

ГРОЗНЫЙ, 4 авг – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в приютах Ирака находятся порядка 300 детей-граждан России и СНГ, вывезенных родителями в зоны боевых действий в странах Ближнего Востока.

Ранее в пятницу глава СПЧ Михаил Федотов заявил РИА Новости, что президентский Совет по правам человека (СПЧ) запросил у МИД РФ информацию о числе находящихся в Ираке российских детей, чьи родители решили примкнуть к запрещённой в России террористической организации "Исламское государство", и правозащитники будут делать все возможное, чтобы вернуть этих детей на родину. По его словам, в Ираке могут находиться до полусотни российских детей.

"Мои представители, при содействии Посольства РФ в Ираке, МИД Ирака и Организации Красного Полумесяца, посетили приют "Аль-Салихия" в Багдаде, где было установлено наличие шести граждан РФ, разговаривающих по-русски, у которых отсутствуют документы. По различным оценкам в других приютах в Багдаде находятся от 35 до 40 граждан РФ и до 100 граждан СНГ. И еще столько же в районе Мосула и Курдистана", — написал Кадыров в своем Telegram канале.

"По данным уполномоченного по правам ребёнка РФ Анны Кузнецовой, этих странах (в охваченных конфликтом странах Ближнего Востока — ред.) находятся порядка 400 детей", — добавил Кадыров.

Он подчеркнул, что поиск детей и их возвращение на родину затруднены по ряду причин: отсутствие у подавляющего большинства из них документов, напряженная ситуация в зоне конфликта, когда группам по поиску детей приходится передвигаться исключительно в бронемашинах и носить бронежилеты, а также проблемы юридического характера.

По словам Кадырова, для возвращения российского мальчика Билала Тагирова на родину (ребенок был доставлен в Россию 2 августа) впервые в правовой практике Ирака было выработано специальное юридическое решение.

"Представитель Чеченской республики при Президенте РФ Зияд Сабсаби на встрече с Председателем Верховного суда Ирака Фаиком Зейданом впервые выработали юридическое решение по освобождению мальчика и возвращению его домой", — написал Кадыров.

Препятствовали возврату ребенка в Россию и представители западных стран в Ираке, требовавшие приезда матери Билала Тагирова, для проведения ДНК экспертизы, пишет глава региона. По его информации представитель ЕС в Багдаде выражает сильное беспокойство и недовольство возвращением детей из России на родину и требует, чтобы подобные действия согласовывались с ЕС.

Кадыров также сообщил, что его представители на Ближнем Востоке также занимаются возвращением российских женщин, находящихся в Ираке. По ливийскому направлению работает депутат Госдумы Адам Делимханов, а с Сирией и Ираком — представитель Чечни при президенте РФ Зияд Сабсаби.