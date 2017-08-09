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В мире

"Это результат голосования": Европа меняет свой взгляд на проблему Крыма

17:5109.08.2017
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПамятник архитектуры Ласточкино гнездо в Ялтинском районе Крыма. Архивное фотоПамятник архитектуры Ласточкино гнездо в Ялтинском районе Крыма. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Нынешний статус Крыма следует рассматривать как "временное решение на неопределенный срок". С этим высказыванием лидера Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера согласилась почти половина граждан ФРГ — 44,4%. Доля тех, кто отвергают его позицию, меньше — их 43,2%. Таковы результаты социологического опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Civey по заказу влиятельной немецкой газеты Die Welt.

Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер. Архивное фото
© AFP 2017 / Tobias Schwarz
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От заявления Линднера поспешило дистанцироваться федеральное правительство — его официальный представитель Ульрика Деммер заверила, что "в нашей позиции по этому вопросу ничего не изменилось". Однако в поддержку свободного демократа высказалась другой германский политик — лидер фракции левой партии Die Linke в бундестаге Сара Вагенкнехт. В интервью ряду изданий, входящих в медиагруппу Funke, она заявила, что ради сохранения мира и безопасности в Европе необходимо "срочно вернуться к процессу разрядки с Россией", приводит ее слова Der Spiegel.

Обновление риторики немецких политиков произошло вскоре после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон о введении очередных американских санкций против России вкупе с КНДР и Ираном. И, надо полагать, появление таких заявлений, как выясняется, весьма адекватно отражающих общественное мнение, связано с антироссийскими санкциями в гораздо большей степени, нежели с надвигающимися в Германии парламентскими выборами, до которых остается полтора месяца.

"Для России есть место в европейском доме"

Линднер сделал свое заявление в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung, и за разъяснениями к нему сразу же обратились и другие издания. В частности, таблоид Bild, опубликовавший пространное интервью политика, в котором он слово в слово повторил свою формулировку. Так же как и в интервью, размещенном на официальном сайте партии

© AP Photo / Michael SohnЛидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер
© AP Photo / Michael Sohn
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер

Лидер свободных демократов обосновывает необходимость прекращения давления на Россию из-за присоединения Крыма тем, что не намерен мириться с угрозой раскрутки спирали эскалации и гонкой вооружений. Ожидания того, что Кремль вдруг изменит свою позицию и откажется от нынешнего статуса полуострова, по его убеждению, "нереалистичны", и это понимают даже в Киеве. Поэтому конфликт из-за Крыма, считает он, должен быть заморожен.

"Москве должен быть дан сигнал, что для России по-прежнему есть место в Европейском доме", — сказал Кристиан Линднер.

Он напомнил: ФРГ никогда не признавала "оккупацию" Прибалтики Советским Союзом, однако это не помешало политикам 70-х — федеральному канцлеру Вилли Брандту и президенту Вальтеру Шеелю разработать план восточной политики (Ostpolitik), которого их последователи Гельмут Коль и Ганс-Дитрих Геншер продолжали придерживаться вплоть до объединения Германии. Добиться его удалось исключительно благодаря новому политическому мышлению.

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
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"Что нам нужно сегодня, так это расширение диалога (с Россией) и более творческий подход в поиске решений", — подчеркнул Линднер.

Незадолго до этого министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, представляющий социал-демократическую партию (СДПГ), входящую в правящую коалицию, довольно резко высказался по поводу новых антироссийских санкций, введенных Вашингтоном.

"Если в агрессивном порядке смешивают вопросы внешней политики с экономическими интересами США и при этом заявляют, что мы хотим вытеснить российский газ из Европы, чтобы продавать американский, то мы это однозначно не сможем одобрить", — заявил глава германского внешнеполитического ведомства. 

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль

Другой социал-демократ — Франк-Вальтер Штайнмайер, предшественник Габриэля на этом посту и нынешний президент ФРГ — также неоднократно высказывался в пользу налаживания диалога с Россией и прекращения санкционного давления на Москву.

"Для Путина Европа — естественный партнер"

Берлин изначально негативно воспринимал намерения США ограничить возможности европейских государств в энергетическом сотрудничестве с Россией. Однако критика западной политики последних лет в отношении Москвы и, в частности, заявления о необходимости изменить непреклонную позицию Вашингтона и Брюсселя по поводу статуса Крыма звучит не только из Германии.

Посол Италии в России Чезаре Мария Рогальини в интервью изданию Carrierre Della Sera назвал присоединение Крыма к России результатом "голосования страны за независимость".

Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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"Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе. Но нам необходимо сделать шаг назад. Никто не оспаривает право суверенного государства присоединиться к международной организации, однако нет никаких сомнений в том, что в переговорах ЕС с Украиной действовали сильные политические мотивы: это была явная попытка вывести Киев из-под исторического влияния России. Если ставилась именно такая цель, то Евросоюзу не удалось ее достичь", — заявил итальянский дипломат.

По его словам, европейские антироссийские санкции доказали свою неэффективность, и голосование по ним должно проводиться с более короткими промежутками времени — не раз в полгода, а раз в три месяца.

"Италия всегда заявляла, что политика международной изоляции России будет контрпродуктивной", — подчеркнул посол.

"Я уверен, что для президента Путина Европа — естественный партнер. Дело в том, что и он, и россияне ожидают от международного сообщества уважения, и это не просто сентиментальный вопрос", — сказал Рогальини.

О том, что они "не обнаружили в Крыму признаков оккупации", заявили и посетившие полуостров в марте европейские парламентарии из Чехии, Сербии, Черногории, Великобритании, Бразилии и Киргизии. Депутаты парламентов европейских стран, таких как Франция, Италия, Венгрия и другие, совершают регулярные поездки туда с 2015 года. 

© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкДелегация европейских политиков во время посещения Симферополя
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Делегация европейских политиков во время посещения Симферополя
Флаги России, Германии и Евросоюза. Архивное фото
© AFP 2017 / Barbara Sax
Депутат: однажды в ЕС закроют вопрос Крыма ради развития связей с Россией

Все это не может не вызывать раздраженной реакции Киева. Так, глава МИД Украины Павел Климкин в интервью Bild резко раскритиковал Кристиана Линднера за его заявление. За пару дней до этого посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал вывести из состава жюри шоу "Германия ищет суперзвезду" солиста группы Scooter Эйч Пи Бакстера за его выступление в Крыму.

Телеканал RTL, которому адресовался этот призыв, холодно ответил украинскому дипломату, что "Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров". Ряд СМИ перевел это с дипломатического языка как "Не ваше дело!".

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