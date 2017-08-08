МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Немецкий телеканал RTL ответил на требования украинского посла в ФРГ исключить солиста Scooter Эйч Пи Бакстера из состава жюри шоу "Германия ищет суперзвезду" после выступления группы в Крыму.

"Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров", — говорится в заявлении RTL.

Требования украинского посла

В воскресенье посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выступил с призывом вывести Эйч Пи Бакстера из состава жюри шоу "Германия ищет суперзвезду".

"Призвал организаторов кастинг-шоу DSDS исключить из жюри Эйч Пи Бакстера, который злостно нарушает законы другого государства", — написал Мельник в Twitter.

Предупреждения Киева

Еще в июне Киев пригрозил Scooter последствиями в случает приезда в Крым. Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин предупредил, что музыкантам по украинским законам грозит запрет на въезд на территорию страны на трехлетний срок, а также от одного до восьми лет лишения свободы.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник тогда же попытался отговорить менеджмент группы от "авантюры" с поездкой в Крым.

Организаторы выступления Scooter выразили недоумение угрозами со стороны Киева. " Нам очень странно слышать обвинения в адрес музыкантов мирового масштаба, которые едут на фестиваль играть классную музыку, то есть сеять разумное, доброе, вечное", — заявил заместитель генерального директора агрофирмы "Золотая Балка", которая организует фестиваль ZBFest, Игорь Ткачук.

Выступление в Балаклаве

Несмотря на угрозы украинских властей, музыканты Scooter не отказались от своих планов и 4 августа выступили в Балаклаве на фестивале ZBFest. Сам Эйч Пи Бакстер заявил, что едет в Крым "не для того, чтобы заниматься политикой, а потому, что там живут наши фанаты".

Scooter выступили перед многотысячной аудиторией фестиваля ZBFest в Балаклаве 4 августа. Музыканты представили на сцене фестиваля эффектное мультимедийное шоу и исполнили свои известные хиты. Солист группы Эйч Пи Бакстер в конце выступления пообещал крымчанам "увидеться в следующий раз".

"Миротворец" и уголовное дело

После выступления в Балаклаве участники Scooter попали в базу украинского сайта "Миротворец", скандально известного публикациями с конфиденциальными данными журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также российских и украинских деятелей культуры и искусства.

Кроме того, прокуратура Автономной Республики Крым (структура, сохранившаяся в Генпрокуратуре Украины) возбудила против участников группы уголовное дело. Пресс-секретарь ведомства Татьяна Тихончик рассказала о планах допросить музыкантов Scooter.

"Вся информация будет проверяться, в процессе расследования этого уголовного производства планируется проведение соответствующих процессуальных действий на материковой Украине. Также будут направлены запросы в компетентные органы ФРГ о предоставлении международной правовой помощи, а именно — о проведении ряда следственных действий: в первую очередь это допрос солиста группы, других членов группы", — заявила она.

Похвала за мужество

"Все граждане Германии, которые приезжают в Крым, – достаточно мужественные люди. Они, безусловно, понимают, как отреагирует официальная Украина на их приезд, а также прекрасно знают рекомендации МИДа ФРГ не посещать территорию республики Крым", — сказал глава немецкой национально-культурной автономии республики Юрий Гемпель.

Реакцию украинских властей на приезд Scooter он назвал неадекватной, заявив, что никто не вправе запретить европейским музыкантам приезжать туда, куда они захотят. Гемпель подчеркнул, что Крым сегодня в Германии сегодня воспринимается как неотъемлемая часть России.

Scooter — одна из самых известных немецких групп, основанная в 1993 году. Scooter играет электронную музыку разных жанров. Ее последний альбом "Ace" вышел в 2016 году.

Фестиваль ZBFest был учрежден компанией "Золотая балка" в честь Международного дня шампанского и в августе прошел в Крыму во второй раз.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.