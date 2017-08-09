МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Кабинет министров Украины решил расторгнуть соглашение с Россией о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны. Как заявили опрошенные РИА Новости эксперты, Москве очередной политический выпад ничем не навредит: все связи между оборонными комплексами двух государств разорваны еще 2014 году.

Суть соглашения

Украинский кабмин на заседании в среду принял постановление о прекращении действия межправительственного соглашения с Россией о взаимодействии при экспорте продукции военного назначения в третьи страны. Решение было принято без обсуждения в пакете с другими вопросами.

Москва и Киев подписали это соглашение в 2003 году. Через год оно вступило в силу. Государства договорились сотрудничать в сферах экспорта военной продукции в третьи страны, совместных маркетинговых и патентно-лицензионных исследований мировых рынков военной продукции. Кроме того, документ предполагал обмен информацией по этим вопросам, проведение консультаций для согласования экспортных цен и тарифов на поставку третьим странам военной продукции, составление перечня военной продукции, экспорт которой в третьи страны требует согласия сторон.

Стороны могли при необходимости проводить предварительные консультации по заключению внешнеэкономических договоров на продажу или передачу военной продукции в третьи страны.

Как пояснили РИА Новости эксперты, стороны в рамках совместного производства комплектующих и техники могли оговаривать, имеют ли они право использовать эти части и агрегаты только в своих целях или могут перепродать в третьи страны.

В перечне сфер сотрудничества также было указано привлечение (по взаимному согласованию) специалистов сторон к участию в выполнении внешнеэкономических договоров на продажу или передачу военной продукции в третьи страны. Документ предусматривал формирование механизма взаимного решения вопросов обеспечения патентной защиты военной продукции при экспорте в третьи страны, кооперацию в ремонте вооружения для экспорта в третьи страны.

Прекращение действия соглашения "не влияет на выполнение незавершенных проектов, программ, контрактов, заключенных в рамках настоящего соглашения, если по ним не достигнуто иных договоренностей".

Политическая формальность

Как заявили РИА Новости эксперты, разрыв соглашения не несет никакой угрозу российскому военно-промышленному комплексу и сотрудничеству с третьими странами.

По словам военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, Украина приостановила сотрудничество с Россией по поставкам оружия в третьи страны еще в 2014 году, так что формальное аннулирование соответствующего соглашения никак на РФ не скажется.

"Фактически после государственного переворота (на Украине в 2014 году — ред.) и разрыва всех кооперационных связей между оборонными комплексами России и Украины все соглашения, которые действовали, в том числе, и в сфере военно-технического сотрудничества, де-факто не исполняются", — сказал РИА Новости Коротченко.

Процедуру возможного прекращения действия соглашения он назвал еще одним политическим выпадом, "чтобы подчеркнуть недружелюбное, негативное отношение к Российской Федерации". "В плане каких-либо отрицательных последствий, на данный момент времени все эти действия ни к чему не приведут", — добавил эксперт.

Как заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников "и Россия, и Украина, выходя из этих соглашений, теряют, конечно", но Россия уже создала свою продукцию, аналогичную той, которую производили совместно с Украиной.

"Так что они нанесут ущерб прежде всего себе, но у Киева сейчас политика такая: назло маме уши отморожу, но лишь бы не сотрудничать", — сказал Калашников.

Парламентарий добавил, что у России и Украины "уже и кооперации нет той, что была раньше".

"Никакого ущерба такой шаг Киева России не нанесет, мы давно уже не рассчитываем на Украину в этом смысле. Урон грозит самой Украине", — сказал РИА Новости и.о. председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

По его словам, это решение является "необдуманным и противоречащим здравому смыслу". "В последнее время мы видим целый ряд таких решений, наносящих ущерб самой Украине", — отметил сенатор.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов подчеркнул, что "экспорт нашей продукции от того, что украинская сторона разорвет эти соглашения, не пострадает". "У нас рисков абсолютно никаких, потому что наши бренды, наши заводы известны во всех странах мира, и наша продукция по-прежнему востребована", — заключил он.