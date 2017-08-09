Украина разорвала соглашение с Россией по военному экспорту

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Кабинет министров Украины принял постановление о прекращении действия соглашения с Россией о взаимодействии при экспорте продукции военного назначения в третьи страны, следует из прямой трансляции из зала заседаний украинского правительства на телеканале "112.Украина".

О принятии такого решения без обсуждения, в пакете с другими постановлениями объявил премьер Владимир Гройсман.

Межправительственное соглашение о взаимодействии России и Украины при поставках военной продукции за рубеж было подписано летом 2003 года и вступило в силу в 2004-м. Документ предусматривал, в частности, составление перечня военной продукции, экспорт которой требует согласия сторон, проведение при необходимости предварительных консультаций по заключению контрактов на продажу или передачу военной продукции в третьи страны, сотрудничество в ремонте военной техники для поставок за рубеж.

В июне 2014 года президент Петр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Москвой. Поэтому нынешнее решение кабмина является формальным и никак не скажется на России, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Фактически после государственного переворота и разрыва всех кооперационных связей между оборонными комплексами России и Украины все соглашения, которые действовали в том числе и в сфере военно-технического сотрудничества, они де-факто не исполняются", — сказал эксперт РИА Новости.

Принятие постановления, по его мнению, стало всего лишь еще одним "политическим выходом, чтобы подчеркнуть недружелюбное, негативное отношение к Российской Федерации".