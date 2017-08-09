Германия призывает Китай и Россию отговорить КНДР от политики эскалации

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Германия призывает Китай и Россию убедить Пхеньян отказаться от политики, которая может привести к военной эскалации на Корейском полуострове, заявила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Целью немецкого правительства является не допустить дальнейшей военной эскалации и уладить конфликт в северном районе Тихого океана", — цитирует агентство Рейтер заявление Деммер.

"У Китая и России есть особая ответственность сделать все, что в их силах, чтобы отговорить Северную Корею от пути эскалации", — сказала она.

Ранее МИД КНР заявил, что "на протяжении долгих лет Китай выступал за денуклеаризацию Корейского полуострова, всеми силами старался обеспечить мир и стабильность, также усиленно пытался разрешить имеющуюся проблему посредством переговоров, и эти усилия признаны международным сообществом".

Как заявил недавно глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия убеждена, что нет альтернативы возобновлению политического процесса по КНДР.

Ранее Германия призвала власти США и Северной Кореи проявить сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации. Официальный представитель МИД ФРД Мартин Шефер подчеркнул, что санкции Совбеза ООН против КНДР должны последовательно воплощаться в жизнь, а предложение госсекретаря США Рекса Тиллерсона начать переговоры с КНДР, если Пхеньян прекратит ракетные испытания, является верным путем.

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Совет безопасности ООН в минувшую субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.