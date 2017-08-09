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В мире

Жители Крыма рассказали, как их пыталось завербовать СБУ

14:3809.08.2017
(обновлено: 14:43 09.08.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГорода России. ФеодосияГорода России. Феодосия
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) массово пытается вербовать крымчан для шпионажа в свою пользу, рассказали РИА Новости Крым жители полуострова.

Впервые о вербовках крымчан на российско-украинской границе публично заговорили в июле. Глава республики Сергей Аксенов заявил в эфире канала "Крым 24", что "такие обращения поступали и поступают". При этом он отмети, что подавляющее большинство граждан, которых пытались вербовать, сообщали о подобных эпизодах в ФСБ.

Попытки вербовки велись на разных пунктах пропуска и по разным поводам, обычно вербовали людей, путешествующих в одиночку.

Одного из жителей полуострова, мастера-технолога Крымского содового завода Николая Каплуна украинские спецслужбы не отпускали 19 часов. Задержали его в ноябре 2015 года в пункте пропуска "Чаплынка", через который он часто ездил на Украину за автозапчастями.

По словам Николая, проблемы начались после того, как пограничник нашел у него в бардачке российский паспорт. После этого его много часов допрашивали, обзывали, угрожали, обещали посадить и, обменять на пленных украинских военных.

"Я не исключаю возможность, что учитывая, где именно я работаю, они запросто могли мне поручить проведение диверсии на заводе", — вспоминает Николай и признается, что всерьез опасался за свою жизнь.

В итоге СБУ совместными усилиями с украинским МВД заставили его подписать согласие на шпионаж в пользу Украины и отказ от российского гражданства. Ни российские документы, ни машину ему не вернули (автомобиль позже удалось забрать из пункта пропуска — ред.).

Вернувшись в Крым, Николай сразу обратился в ФСБ.

© РИА Новости / Денис ПетровПерейти в фотобанкУказатель поселка Чонгар, у которого активисты блокируют автомобильную трассу на границе Украины и Крыма. 2015 год
© РИА Новости / Денис Петров
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Указатель поселка Чонгар, у которого активисты блокируют автомобильную трассу на границе Украины и Крыма. 2015 год

Так же в аналогичной ситуации поступил и 69-летний Валерий Анисимов, ювелир из Феодосии. Он часто бывал на Украине по личным и финансовым делам. Его пытались завербовать в апреле 2017 года, когда после длительного прохождения паспортного контроля отвели в отдельное помещения и ошарашили вопросом: "Почему вы написали заявление Путину, чтобы он освободил Крым от бандеровцев?"

Николаю пересказали многие факты его биографии, стали расспрашивать о родственниках на Украине и контактах в Крыму, заставили расписаться на пустом листе бумаги якобы для сверки подписи. Документ ему после этого не отдали.

В конце меня попросили: "Мы вам позвоним, а вы нам будете сообщать сведения о тех или иных людях". Я отказался. Я не хочу быть стукачом СБУ", — вспоминает феодосиец.

После часового допроса Валерия отпустили, но на обратном пути вновь задержали и отвели в уже знакомую ему комнату.

"В этот раз мне сказали: "Вы патриот Украины? В Феодосии есть военные объекты и нам нужно, чтобы вы о них докладывали". Связь они предлагали поддерживать по телефону", — вспоминает крымчанин.

Оказавшись дома, Валерий пошел в местное отделение ФСБ, где ему объяснили, что он ничего никому не должен и может продолжать жить обычной жизнью.

В аналогичную ситуацию в октябре 2016 года попала и инвалид второй группы Валентина Бондарук из Евпатории, бывшая сотрудница исполнительной службы Украины. На границе ее тоже жесткий шестичасовой допрос.

Валентина сама догадалась, что ее вербуют, и открыто заявила об этом допрашивающим ее сотрудникам СБУ. Те пообещали отпустить ее в случае согласия сотрудничать. Женщина пошла им навстречу, а по возвращении домой сразу же обратилась в ФСБ.

Руководитель пресс-службы СЮУ Елена Гитлянская в интервью украинским телеканалам назвала информацию о вербовках крымчан "пропагандой Кремля". По ее словам, так жителей полуострова пытаются запугать и оградить от поездок на Украину.

Между тем, в распоряжении РИА Новости Крым также оказался список конкретных должностных лиц, принимавших участие в вербовке россиян.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

 

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