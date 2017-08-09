Посольство РФ поможет россиянке, задержанной в Душанбе за провоз монеты

ДУШАНБЕ, 9 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Посольство России в Таджикистане внимательно отслеживает ситуацию, связанную с судом над гражданкой РФ Татьяной Хужиной, обвиняемой в республике в контрабанде редкой монеты, сообщил РИА Новости посол Российской Федерации в стране Игорь Лякин-Фролов.

В Душанбе в минувший понедельник состоялось первое заседание суда по делу гражданки России Хужиной, задержанной в душанбинском аэропорту два месяца назад. Женщину обвиняют в контрабанде: по данным следственных органов, она провозила монету достоинством две копейки времен царской России (1823 года), которая лежала у нее в кошельке. После экспертизы выяснилось, что монета представляет историческую ценность.

"Посольство РФ в Таджикистане внимательно отслеживает ситуацию, связанную с арестом и судом над гражданкой РФ Татьяной Хужиевой. Ей оказывается юридическая и моральная помощь. Представитель посольства будет присутствовать на всех судебных заседаниях", — сказал дипломат по телефону.

По данным представителя посольства, монета медная, ее нумизматическая ценность уточняется.