ДУШАНБЕ, 9 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Монета, из-за которой была арестована в Таджикистане гражданка РФ Татьяна Хужина, не имеет никакой нумизматической ценности, она стоит не более 4 долларов, заявил РИА Новости советник консульского отдела посольства России в Таджикистане Александр Самарцев.

Гражданка РФ Хужина, направлявшаяся в Россию с шестилетней дочерью, была задержана при досмотре в международном аэропорту Душанбе 18 июня. Женщину обвиняют в контрабанде: по данным следственных органов, она провозила монету достоинством две копейки времен царской России (1823 года), которая лежала у нее в кошельке. Следствие считает, что монета имеет историко-культурную ценность.

"Медная монета достоинством в две копейки, обнаруженная у Хужиной, выпущена монетным двором в Екатеринбурге в 1823 году (ЕМ) с инициалами минцмейстера "С.Г", не имеет нумизматической ценности, находится в плохом состоянии, надписи полустерты, ее цена по каталогу Краузе — от двух до четырех долларов", — сказал Самарцев.

Советник российского консульства считает обвинение россиянки в контрабанде абсурдным. "Будем надеяться на справедливое и гуманное решение суда, и что мать и ее шестилетний ребенок не пострадают", — добавил Самарцев.

Первое заседание по делу Хужиной состоялось в минувший понедельник в суде района Шохмансур города Душанбе, следующее пройдет в четверг.