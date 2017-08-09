Власти назвали наезд машины на военных под Парижем спланированной атакой

Под Парижем автомобиль наехал на группу военных. 9 августа 2017

Под Парижем автомобиль наехал на группу военных. 9 августа 2017

ПАРИЖ, 9 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Наезд автомобиля на группу военнослужащих под Парижем был спланированным, считает мэр города Леваллуа-Перре, в котором произошел инцидент, Патрик Балкани.

"Эта машина стояла у казармы. Ее водитель, очевидно, дожидался выхода военных… Я считаю, что событие можно назвать спланированным актом", — сказал Балкани в эфире телеканала BFMTV

Он отметил, что активный розыск автомобиля марки BMW продолжается.

Утром в среду автомобиль наехал на группу военнослужащих, выходивших из казармы. Ранения получили шесть человек, угрозы их жизни нет. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

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