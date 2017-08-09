Власти назвали наезд машины на военных под Парижем спланированной атакой

ПАРИЖ, 9 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Наезд автомобиля на группу военнослужащих под Парижем был спланированным, считает мэр города Леваллуа-Перре, в котором произошел инцидент, Патрик Балкани.
Он отметил, что активный розыск автомобиля марки BMW продолжается.
Утром в среду автомобиль наехал на группу военнослужащих, выходивших из казармы. Ранения получили шесть человек, угрозы их жизни нет. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия.
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