Под Парижем автомобиль наехал на группу военных

ПАРИЖ, 9 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Автомобиль наехал на группу военнослужащих операции Sentinelle в пригороде Парижа Леваллуа-Перре и скрылся, есть раненые, передает портал France Info.

PRÉCISION. Militaires de l'opération Sentinelle renversés à Levallois-Perret, deux blessés grave (préfecture de police) https://t.co/4RpBRgeom9 — franceinfo (@franceinfo) 9 августа 2017 г.

По информации телеканала BFMTV, инцидент произошел около 08.15 утра по местному времени (09.15 мск), когда военные покидали казарму. Пострадали шесть человек, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

Une voiture fonce sur des militaires à Levallois-Perret, 6 blessés (préfecture de police) #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) 9 августа 2017 г.

​Французская полиция ведет розыск автомобиля.

Атаки террористов-одиночек, направляющих транспортные средства в толпу, стали характерным "почерком" террористической группировки ИГ*. В последние месяцы в европейских странах совершено несколько таких нападений.

* Террористическая организация, запрещенная в России