США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

МВД Таджикистана обвинило Иран в финансировании террористов в 90-е годы

07:5609.08.2017
(обновлено: 07:57 09.08.2017)
01931
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фотоВид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

ДУШАНБЕ, 9 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Убийства известных в Таджикистане политиков, ученых и журналистов в 90-е годы были совершены при финансовой поддержке Ирана и по заданию экс-замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода, утверждается в подготовленном МВД документальном фильме, показанном по первому государственному каналу ТВ Таджикистана во вторник поздно вечером.

После распада СССР в Таджикистане начался внутриэтнический конфликт между проправительственными силами и оппозиционными группировками, интенсивность которого спала после 1993 года, завершилась гражданская война лишь в июне 1997 года.

Военнослужащий армии Таджикистана. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В Таджикистане осудили сына примкнувшего к ИГ* бывшего командира ОМОН

Все обвинения в фильме базируются на показаниях трех арестованных сторонников мятежного генерала Назарзода. Тагоймурод Ашрапов, Абдукодир Абдуллоев и Саймухриддин Кудратов во время допросов признались, что в 90-е годы прошли спецобучение в тренировочных базах в Иране, после чего им вручили иранские паспорта. Они заявили, что по поручению Назарзода в 1999 году убили экс-спикера парламента Сафарали Кенджаева, в 1998 году — известного журналиста и политика Отахона Латифи, в 1996 году — известных ученых Мухаммада Осими, Юсуфа Исхаки, Минходжа Гулямова, в 2001 году — госсоветника президента Карима Юлдашева, а также с 1992 по 1998 год — 20 офицеров российской военной базы в Таджикистане.

Ашрапов в фильме рассказывает, что в 1995 году прошел военное обучение в Иране и спустя два года вернулся в Таджикистан, чтобы по поручению Назарзода совершить убийства известных в стране людей. По его словам, Назарзода после убийства Кенджаева выплатил всем троим по 2 тысячи долларов. "Перед нами поставили задачу усиливать напряжение и страх в обществе", — сказал он в фильме.

По словам начальника пресс-центра МВД Умарджона Эмомали, фильм был подготовлен и снят за один месяц.

Опальный политик

В начале сентября 2015 года экс-замминистра обороны Абдухалим Назарзода совершил попытку военного мятежа. Операцию по ликвидации его вооруженной группы силовые структуры проводили две недели. Сам Назарзода и большинство его соратников были убиты. Руководители партии Исламского возрождения Таджикистана были обвинены спецслужбами в финансировании мятежа Назарзода, она была запрещена как экстремистская и террористическая, а 17 членов президиума партии были арестованы и позже осуждены на сроки от 17 до 25 лет. Лидер партии Мухиддин Кабири покинул Таджикистан еще в марте 2015 года.

Военнослужащие во время совместных учений 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана
© Sputnik / Искандар Аминов
Перейти в фотобанк
Зачем Россия усиливает свои военные базы в Таджикистане и Киргизии

В последнее время в таджикско-иранских отношениях существует некоторая напряженность. Некоторые связывают охлаждение отношений с тем, что Иран поддерживает Кабири — главного политического оппонента нынешних властей.

В декабре 2015 года Кабири был приглашен в Иран на конференцию "Исламское единство", хотя до этого его партия была закрыта и объявлена экстремистской и террористической в Таджикистане. Сам Кабири к тому времени был объявлен в розыск по линии Интерпола.

Ответом на приглашение Кабири в Иран стали санкции властей Таджикистана в отношении благотворительного фонда имени Имама Хомейни, иранских предпринимателей, в частности, запрет на ввоз некоторых продуктов.

Комментировать
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена