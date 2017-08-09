В Казахстане почувствовали произошедшее в Китае землетрясение

АЛМА-АТА, 9 авг – РИА Новости, Михаил Егорин. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на северо-западе Китая, в Алма-Ате подземные толчки ощущались силой 4 балла по шкале МSК-64, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана.

По данным казахстанских сейсмологов, землетрясение произошло в 05.28 местного времени (02.28 мск).

"Эпицентр землетрясения расположен в 485 км на северо-восток от г. Алматы на территории Китая. Магнитуда MPV 6.8. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 4 балла", — говорится в сообщении.

По данным сейсмологов, глубина залегания очага составила 35 километров. Данных о пострадавших и разрушениях нет.