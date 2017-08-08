Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Вокруг Дональда Трампа раскручивается очередной скандал. Теперь президента США обвиняют в том, что популярность его аккаунта на сайте микроблогов Twitter создают не пользователи со всего мира, а "российские боты". А он, в свою очередь, поощряет их. Чем, конечно же, подрывает национальную безопасность своей страны.

Трамп, число фолловеров (читателей) которого в Twitter превысило 35 миллионов человек, поблагодарил некоего Николя Минси (Nicole Minsey), владельца фан-аккаунта @ProTrump45, созданного в поддержку американского президента.

"Спасибо, Николь!" — только и написал Трамп. И это стоило фанату его сетевой жизни.

​Учетная запись @ProTrump45 была заблокирована. Администрация соцсети приостановила ее действие после того, как сразу несколько пользователей пожаловались на то, что, по их мнению, аккаунт является поддельным, а сам Николь Минси — несуществующий персонаж. Газета The Washington Post выступила с подозрением, что @ProTrump45 — не кто иной, как "российский бот", создание которого — "часть сложной кампании по обострению противоречий в политике США с использованием самого мощного Twitter-аккаунта в мире", принадлежащего Дональду Трампу.

© Twitter Заблокированный аккаунт @ProTrump45 © Twitter Заблокированный аккаунт @ProTrump45

Так, не меняя серьезного выражения лица, в Соединенных Штатах продолжили охоту на "российских ведьм" — теперь уже не только в реальном, но и в виртуальном мире. Доказательств, как всегда, предъявлено не было.

С Twitter наперевес

Увлеченность Дональда Трампа общением в Twitter давно стала общим местом, в том числе и объектом для злых шуток и обвинений. Еще в период своей предвыборной кампании он прославился тем, что сыпал короткими, не всегда выдержанными репликами в адрес своей основной соперницы Хиллари Клинтон и всех оппонентов из демократического лагеря скопом. В выражениях будущий президент не стеснялся.

Трампа не раз упрекали в неразборчивости — в том, что нередко он ретвитил (то есть распространял) сообщения других пользователей Twitter, не озаботясь их откровенно ксенофобским, расистским или антисемитским содержанием. Так случилось, например, с удаленным впоследствии аккаунтом @WhiteGenocideTM ("Белый геноцид"), который он поблагодарил за поддержку своего лозунга "Сделаем Америку снова великой!". Или с плакатом, объявляющим Хиллари Клинтон "самым коррумпированным кандидатом", на котором пользователи соцсети разглядели красный шестиугольник, напоминающий звезду Давида.

"Записки на манжетах"

Своему Twitter-пристрастию Трамп не изменил и после того, как выиграл выборы. Ежедневно он выстреливает несколькими короткими, не превышающими 140 знаков, репликами по всем актуальным поводам — будь то препятствия его миграционной программе, выход из Парижского соглашения по климату или столкновения на внешнеполитической арене.

Нередко короткие реплики Трампа в Twitter служат поводом для серьезных прогнозов и не менее серьезных выводов. Например, после очередного ракетного испытания, произведенного КНДР, он опубликовал твит, в котором весьма нелицеприятно высказался в адрес КНР.

"Я очень разочарован в Китае. Наши предыдущие глупые лидеры позволили им сделать сотни миллиардов долларов за год на торговле, <…> и они ничего не сделали для нас с Северной Кореей, только разговоры. Мы больше не позволим этому продолжаться. Китай может легко решить эту проблему", — написал Дональд Трамп.

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2017 г.

​СМИ тут же заговорили о том, что Вашингтон готовит пакет серьезных ограничительных мер против Пекина.

Случаются, конечно, и казусы. Один такой вышел, например, с поздним ночным твитом Трампа, в котором проскочило ошибочно набранное слово "covfefe". Вероятно, президент хотел написать что-то про негативное освещение в прессе ("press coverage"), но допустил опечатку. После чего в сетях развернулись целые кампании, где на все лады трактовалась эта ошибка. Игру поддержал и сам Трамп, предложив своим фолловерам поупражняться в остроумии.

"Кому по силам постичь истинное значение "covfefe"??? Наслаждайтесь!" — написал он.

Who can figure out the true meaning of "covfefe"??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2017 г.

​Далеко не все в США могут смириться с тем, что 45-й президент разительным образом отличается от всех своих предшественников именно тем, что посредством Twitter общается со своими избирателями напрямую, минуя официальные каналы, пресс-конференции и традиционные массмедиа, большинство из которых продемонстрировало откровенно оппозиционное, а подчас и враждебное отношение к нему.

"Торопливыми записками на манжетах" назвала этот новый стиль главы государства The Washington Post. По словам газеты, экс-руководитель президентской администрации Райнс Прибус и его преемник в Белом доме Джон Келли всеми силами старались и стараются отвадить своего босса от пагубного пристрастия к Twitter. Но у них ничего не получается.

© REUTERS / @realDonaldTrump Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter © REUTERS / @realDonaldTrump Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter

"Российские связи" и антироссийские санкции

Больше всего от Трампа достается инициаторам и участникам расследований "российских связей" его окружения и "российского влияния" на его выборы. А также — журналистам, регулярно "сливающим компромат" на президента и его людей.

Расследования эти начались практически сразу же после победы Трампа на выборах. Их инициировала Демократическая партия, но подключились и политики-республиканцы, составляющие внутрипартийную оппозицию президенту. Одновременно осуществляются сразу три расследования, которые ведут ФБР и специальные комитеты по разведке в обеих палатах конгресса. Все сопровождается громкими скандалами, жертвами которых, стали, к примеру, экс-советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, бывший директор ФБР Джеймс Коми и едва не оказался генеральный прокурор Джеф Сэшнс. В орбиту разбирательств попали не только политические сторонники Трампа, но и его родственники.

В начале августа стало известно о том, что назначенный Минюстом США спецпрокурор по расследованию "российских связей" Трампа Роберт Мюллер намерен сформировать большое жюри присяжных со специальными полномочиями. Цель — ускорить и придать больший вес процессу расследования.

Мера эта выглядит действительно необходимой лишь в том смысле, что само по себе это расследование, которое до сих пор не принесло никаких реальных результатов, все больше и больше обретает черты национального политического шоу. А "российские связи" президента США, недавно подписавшего закон о введении очередной порции антироссийских санкций, стали чем-то вроде заезженного слогана для этого шоу.