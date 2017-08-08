ТОКИО, 8 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Новый министр правительства Японии по делам Окинавы и "северных территорий" (оспариваемых Токио четырех российских островов южных Курил) Тэцума Эсаки вызвал изрядный переполох, высказавшись за пересмотр соглашения с США о статусе американских войск.
Как отмечает Киодо, Эсаки занимается в правительстве вопросами содействия экономике префектуры Окинава, и весьма необычно в его положении касаться такого чувствительного вопроса, как пересмотр статуса американских войск.
Заявление министра прозвучало на фоне просьбы правительства Японии к США прекратить полеты конвертопланов Osprey на Окинаве до выяснения причин крушения одного из них у побережья Австралии. Однако полеты с американской военной базы "Футэмма" на японском острове продолжаются.
В еще одном сообщении Киодо говорится, что вице-губернатор Окинавы Моритакэ Томикава после встречи с командующим третьей американской экспедиционной дивизией морской пехоты генерал-лейтенантом Лоренсом Николсоном передал его слова о том, что "конвертопланы Osprey летают по всему миру, и это такая военная политика".
На Окинаве сосредоточены примерно 70% всех военных объектов США в Японии. Соглашение о статусе американских войск, подписанное в 1960 году, направлено исключительно на защиту американцев с военных баз. Например, японская прокуратура не может предъявлять им обвинения за противоправные действия, совершенные при прохождении воинской службы.
В январе этого года США и Япония подписали дополнительный договор к соглашению, ограничивающий судебный иммунитет ряда сотрудников военных баз.
Премьер Японии сформировал новый кабинет министров 3 августа. Как сообщали японские СМИ, получивший пост министра 73-летний Эсаки обратил на себя внимание тем, что вскоре после назначения заявил, что будет читать вслух заготовленные правительством тезисы, чтобы не ошибаться.