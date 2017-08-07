Во Франции скончался автор кулинарного стиля "Новая кухня" Кристиан Мийо

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Французский ресторанный критик и основатель течения "Новая кухня" Кристиан Мийо скончался в возрасте 88 лет.

Как передает агентство Франс Пресс, смерть кулинара, журналиста и писателя наступила еще в субботу.

Мийо вместе со своим коллегой Анри Го в 1965 году основали путеводитель Gault & Millau, ставший одним из самых влиятельных французских гидов, оценивающим рейтинги ресторанов, вин и гастрономических магазинов.

В 1960-е годы Мийо популяризовал идеи так называемой "Новой кухни" (Nouvelle Cuisine). Его принципы к подходу приготовления пищи включали, в частности, отказ от чрезмерно сложных рецептов, использование как можно более свежих продуктов и внедрение современной техники, в том числе микроволновок.

"Он произвел революцию в мире гастрономии, поддерживая открытых им шеф-поваров. А его принципы "Новой кухни" наделали в то время много шума", — отметил редактор Gault & Millau Ком Шеризе.