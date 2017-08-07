Китайские СМИ призвали признать, что не только КНДР ответственна за кризис

ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Южная Корея и США должны признать, что не только КНДР ответственна за ядерную проблему Корейского полуострова, иначе решение этого вопроса найти будет крайне сложно, пишет в понедельник государственное издание КНР Global Times.

"Запад часто имеет мнение о необоснованном превосходстве над остальным миром, но им на Западе следует помнить о сдержанности. И если они полагают, что за возникновение ядерной проблемы несет ответственность лишь КНДР, но не США и Южная Корея, то подобные мышление не поможет разрешить кризис", — говорится в статье.

Там также отмечается, что "если некоторые американцы продолжают считать, что ядерная и ракетная программы Северной Кореи как-то связаны с отсутствием внешнего давления, то это абсурд… Ни России, ни Китаю не нравится, что КНДР развивает свое ядерное оружие и ракеты, однако они отличаются от США в определении причин и путей разрешения проблемы".

Вместе с тем присутствует мнение, что "Южная Корея не сыграла своей конструктивной роли в решении ядерной проблемы своего северного соседа, и об этом свидетельствует опрометчивое и глупое решение Сеула о размещении на своей территории американской ПРО THAAD", пишет китайское государственное издание.

Редакторы газеты считают, что "Сеул не заботится об интересах Китая и совершенно не брал в расчет опасения Пхеньяна, когда помогал США "играть мускулами" на Корейском полуострове, демонстрируя свою военную мощь".

Издание заявляет, что урегулирование ядерного вопроса КНДР требует вовлеченности всех сторон, именно поэтому Пекин, Москва и Вашингтон должны уважать друг друга вместо того, чтобы Вашингтон имел доминирующую роль.

Санкции

Газета особо отмечает новую резолюцию СБ ООН по ужесточению санкций в отношении КНДР, которая предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в любые порты.

Страны ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

Издание положительно оценивает тот факт, что президент США Дональд Трамп выразил благодарность Китаю и России за сотрудничество по новой резолюции СБ ООН. "Пока Китай и Россия добросовестно выполняют соответствующие резолюции, Вашингтон должен признавать их усилия. Если же США продолжат суетиться, то может показаться, что они пытаются найти алиби за бездействие в вопросе снижения напряженности на Корейском полуострове", — говорится в статье.

Газета соглашается, что Северная Корея владеет ядерным оружием и испытывает межконтинентальные баллистические ракеты, и это серьезно нарушает резолюции СБ ООН.

"Однако США давят на КНДР из-за этой ошибки, но не думают о том, что побудило КНДР приступить к разработке своей ядерной программы. Пхеньян продолжит развивать ядерную и ракетную программы, несмотря на санкции, и это приблизит их к владению МБР, которые могут достичь территории США и нанести ей ущерб", — рассуждают в Global Times.

"Простого решения сложной ядерной проблемы Корейского полуострова нет, Вашингтон должен всерьез рассмотреть предложенную Китаем инициативу "двойного замораживания". США должны стремиться к миру и мирному сосуществованию, а не к геополитическому господству", — резюмирует издание.