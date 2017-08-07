Китайские СМИ призвали признать, что не только КНДР ответственна за кризис

ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Южная Корея и США должны признать, что не только КНДР ответственна за ядерную проблему Корейского полуострова, иначе решение этого вопроса найти будет крайне сложно, пишет в понедельник государственное издание КНР Global Times.
Там также отмечается, что "если некоторые американцы продолжают считать, что ядерная и ракетная программы Северной Кореи как-то связаны с отсутствием внешнего давления, то это абсурд… Ни России, ни Китаю не нравится, что КНДР развивает свое ядерное оружие и ракеты, однако они отличаются от США в определении причин и путей разрешения проблемы".
Редакторы газеты считают, что "Сеул не заботится об интересах Китая и совершенно не брал в расчет опасения Пхеньяна, когда помогал США "играть мускулами" на Корейском полуострове, демонстрируя свою военную мощь".
Издание заявляет, что урегулирование ядерного вопроса КНДР требует вовлеченности всех сторон, именно поэтому Пекин, Москва и Вашингтон должны уважать друг друга вместо того, чтобы Вашингтон имел доминирующую роль.
Санкции
Страны ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.
Издание положительно оценивает тот факт, что президент США Дональд Трамп выразил благодарность Китаю и России за сотрудничество по новой резолюции СБ ООН. "Пока Китай и Россия добросовестно выполняют соответствующие резолюции, Вашингтон должен признавать их усилия. Если же США продолжат суетиться, то может показаться, что они пытаются найти алиби за бездействие в вопросе снижения напряженности на Корейском полуострове", — говорится в статье.
"Однако США давят на КНДР из-за этой ошибки, но не думают о том, что побудило КНДР приступить к разработке своей ядерной программы. Пхеньян продолжит развивать ядерную и ракетную программы, несмотря на санкции, и это приблизит их к владению МБР, которые могут достичь территории США и нанести ей ущерб", — рассуждают в Global Times.
"Простого решения сложной ядерной проблемы Корейского полуострова нет, Вашингтон должен всерьез рассмотреть предложенную Китаем инициативу "двойного замораживания". США должны стремиться к миру и мирному сосуществованию, а не к геополитическому господству", — резюмирует издание.