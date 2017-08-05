Boeing выиграет от сделки с ВВС США, считает эксперт

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Американская корпорация Boeing, которая поставит два самолета Boeing 747-8 для перевозки первых лиц США, предназначавшихся ранее "Трансаэро", выиграет от сделки, так как активы в таком случае не будут заморожены, считает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Ранее президент США Дональд Трамп подверг критике программу по поставке новых самолетов для президентского авиапарка из-за ее высокой стоимости. Агентство Блумберг в субботу сообщило, что ВВС США договорились с Boeing о приобретении двух Boeing 747-8, построенных для российской авиакомпании "Трансаэро", которая прекратила операционную деятельность в 2015 году. Воздушные суда остались в Штатах и были отправлены на хранение в пустыню Мохаве в Калифорнии.

По мнению Пантелеева, такая практика вполне разумна: и Boeing получит выгоду, так как активы не будут заморожены, и заказ можно выполнить быстрее.

Теперь лайнерам, отмечало Блумберг, предстоит существенная модификация: будет создана не только комфортная зона для отдыха главы государства и его семьи, но и безопасная и секретная система связи.

"Системы безопасности, которые ставятся на Air Force 1, не раскрываются. Но очевидно, что там есть защита от ракет "земля — воздух", а также защита от электромагнитного импульса. На нынешнем президентском лайнере эти системы есть", — заявил Пантелеев. Стоимость, по которой Пентагон приобретает президентские лайнеры, не раскрывается. "В целом, главное отличие — именно в оборудовании, оно и будет определять стоимость контракта", — отметил эксперт.

Второй по пассажирообороту российский авиаперевозчик "Трансаэро" не смог обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании был отозван с 26 октября 2015 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 декабря того же года признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве "Трансаэро" и ввел в ней процедуру наблюдения.