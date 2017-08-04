В "Хезболлах" заявили, что боевики ИГ* пока могут мирно покинуть Ливан

БЕЙРУТ, 4 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) пока имеют возможность провести переговоры для того, чтобы мирно покинуть пограничную с Сирией территорию Ливана, заявил генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.

"Говорю для ИГИЛ*: вас будут атаковать ливанцы и сирийцы на всех фронтах и со всех направлений. Вы не сможете выстоять в этой битве и ваше поражение предрешено, поэтому хорошо обдумайте, так как еще есть возможность открыть дверь переговоров", — сказал Насрулла, выступая в прямом эфире телеканала "Аль-Манар".

Он отметил, что на ливанской территории операцию против ИГ* будет проводить ливанская армия, в то время как с сирийской стороны границы наступление на террористов будет проводиться совместно правительственными силами САР и бойцами "Хезболлах".

"Ливанская армия (будет воевать) на ливанской территории, и сегодня ночью заявляю, что "Хезболлах" к услугам ливанской армии. Все, что им (армии) потребуется мы готовы (предоставить). На фронте со стороны Сирии будет сирийская армия, и "Хезболлах" будет воевать там", — отметил лидер шиитского движения.

Насрулла ранее сообщил, что ИГ* контролирует 141 квадратный километр территории с ливанской стороны и 55 квадратных километров пограничной сирийской территории.

Бойцы "Хезболлах" 21 июля начали операцию по освобождению горного района Эрсаль на границе с Сирией от террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). За семь дней боевых действий при поддержке сирийской армии на территории САР бойцам ливанского шиитского движения удалось полностью освободить ливанскую территорию от боевиков группировки. Параллельно совместно с сирийскими войсками был полностью взят под контроль соседний с Эрсалем горный район Флита (сирийская территория).

* Террористическая организация, запрещенные в России