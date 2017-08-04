СМИ: уведомление о выходе США из соглашения по климату выйдет в пятницу

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу обнародует официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату, пишет издание Politico со ссылкой на два осведомленных источника.

Сообщается, что документ от имени госдепартамента будет распространен через представительство США при ООН и станет первым официальным письменным заявлением властей страны о намерении отказаться от принятых по соглашению обязательств.

Белый дом и госдепартамент пока не дали официальных комментариев.

В начале июня Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату (2015) — первого глобального климатического соглашения, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.