СМИ: Бэнкси опроверг слухи о своей личности

Граффити с изображением Стива Джобса художника Бэнкси на стене лагеря для беженцев в Кале, Франция. Архивное фото

Граффити с изображением Стива Джобса художника Бэнкси на стене лагеря для беженцев в Кале, Франция. Архивное фото

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Таинственный уличный художник Бэнкси опроверг слухи о том, что под псевдонимом на самом деле скрывается один из основателей группы Massive Attack Роберт Дель Ная, сообщает издание Daily Star.

В июне британский диджей Goldie в интервью Distraction Pieces проговорился о личности художника, назвав его Робертом. Осенью 2016 года журналист Крейг Уильямс предположил, что художником может быть Роберт Дель Ная. Уильямс провел собственное расследование и пришел к заключению, что характерные граффити появляются в тех местах, где группа дает свои концерты. Кроме того, по мнению журналиста, объем работ позволяет предположить, что за псевдонимом может скрываться не один человек, а группа.

Как пишет издание, Бэнкси на вопрос может ли он подтвердить заявление диджея, ответил отрицательно.

"Я выбираю скрывать свою личность. Я создаю свое искусство быстро, и я хочу сохранить его остроумным, чтобы люди замечали его и узнавали, что это я", — добавил Бэнкси. Он отметил, что "наиболее примечательные и захватывающие дух произведения уличного искусства создаются анонимными талантами".

Существует и другая теория о личности Бэнкси. Исследование британских ученых подтвердило выдвинутую еще в 2008 году версию, согласно которой за псевдонимом Бэнкси скрывается выпускник публичной школы в Бристоле Робин Каннингем (Robin Gunningham).

Бэнкси считается одним из самых ярких представителей мирового стрит-арта, он известен тем, что не анонсирует появление своих работ, очень малое количество людей знает его в лицо, а личность его не установлена.