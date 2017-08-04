Реклама с обнаженными "стюардессами" из Казахстана вызвала споры в соцсетях

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В сети разгорелись споры вокруг рекламы казахского сервиса по бронированию билетов, в которой появляются обнаженные "стюардессы" и "пилоты". Об этом сообщает агентство Sputnik Казахстан.

Рекламный ролик казахского сервиса по бронированию авиабилетов Chocotravel, в котором фигурировали "стюардессы", одетые лишь в пилотки, появился на YouTube в среду. День спустя компания опубликовала новую версию видео — на этот раз в нем присутствовали "пилоты", на которых из одежды были только фуражки и галстуки. Видео набрали десятки тысяч просмотров в социальных сетях.

Мнения пользователей относительно необычного рекламного хода Choсotravel разделились: многие сочли ролики вульгарными и сексистскими, другие хвалили создателей видео за смелость и креативность.

"На мой взгляд, это провал", — написал один из комментаторов на YouTube.

"Красивые девушки, и в рекламе нет ничего постыдного", — считает другой пользователь.

Обратили внимание на видео и некоторые зарубежные СМИ: например, британский таблоид Daily Mail назвал его "странным".