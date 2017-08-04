Стоун назвал голосование конгресса по санкциям против России идиотским

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун считает, что "идиотское голосование" в конгрессе по законопроекту об антироссийских санкциях усиливает напряженность в мире и провоцирует напряженную обстановку, схожую с положением перед Первой мировой войной.

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его. В законопроекте европейцев беспокоил тот факт, что санкции позволяют штрафовать, в том числе и европейские компании за участие в совместных с РФ энергопроектах, в частности, в реализации "Северного потока-2".

"Конгресс одобрил российские санкции на прошлой неделе, 419-3 (распределение голосов – ред.). Сенат не отстает: 98-2. Идиотское голосование и дальше усиливает напряженность и ведет к августу 1914", — написал Стоун в своем Twitter.

По мнению режиссера, разведка США вводит в заблуждение палату представителей и сенат и провоцирует продолжение провокационной войны с Россией. "Палата представителей и сенат не думают, что американская разведка сбивает их с толку, заставляя продолжать провокационную войну против России. Они не думают самостоятельно", — заключил Стоун.

В середине июня на телеканале Showtime начался показ масштабного проекта американского кинорежиссера Оливера Стоуна — четырехсерийный фильм, основанный на серии интервью с президентом России, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года. Российские зрители также имели возможность посмотреть фильм — в эфире Первого канала под названием "Путин" он выходил с 19 по 22 июня.