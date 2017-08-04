США ликвидировали командира радикальной группировки "Аш-Шабаб" в Сомали

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. США ликвидировали одного из высокопоставленных "полевых командиров" радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", сообщило в пятницу Африканское командование ВС США.
В конце марта президент США Дональд Трамп расширил полномочия американских войск по борьбе с террористической группировкой "Аш-Шабаб" в поддержку операций миссии Африканского союза в Сомали (AMISOM) и сил безопасности Сомали.
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.