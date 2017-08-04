Индонезия не считает возможным размещение российской базы, заявил посол

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Индонезия не считает возможным размещение российской военной базы на своей территории, так как это противоречит ее конституции, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Вахид Суприяди.

У России нет военной базы в Юго-Восточной Азии, при этом в последнее время значительно возросла активность в этом регионе кораблей ВМФ РФ, которые могут заходить в порты стран региона. При этом ряд стран Юго-Восточной Азии связывают союзные обязательства с США. Ранее посол Филиппин в Москве Карлос Соррета рассказал в интервью РИА Новости, что российские военные корабли могут заходить в акваторию Филиппин без ограничения, однако речи об использовании Россией филиппинских военных баз быть не может.

"Нет, на мой взгляд, именно такого — создания военной базы — не может произойти", — сказал Суприяди. Он пояснил, что это противоречит конституции Индонезии.

Он пояснил, что Индонезия стремится в равной мере сотрудничать со всеми странами.

"Сейчас у нас нет конфликтов с какой-либо из стран — мы поддерживаем в равной степени партнерские отношения со всеми", — сказал посол.

Он отметил, что по мере возрастания террористической угрозы военное сотрудничество Индонезии с другими странами региона становится все более интенсивным.

"Мы обеспокоены сложившейся ситуацией и опасаемся, что, потерпев поражение от (правительственных – ред.) сил в странах Ближнего Востока, часть боевиков решит перебраться в наш регион. В результате, может произойти то, что не так давно случилось в городе Марави на Филиппинах", — пояснил он.

По словам Суприяди, в настоящее время власти Индонезии, Малайзии и Филиппин активно сотрудничают, чтобы не допустить повторения подобной ситуации в Юго-Восточной Азии.

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