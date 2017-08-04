Необходим диалог: Китай раскритиковал новые санкции США против России

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Китай раскритиковал американский закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Недовольство Пекина вызвал односторонний характер действий Вашингтона.

"Мы считаем, что урегулирование разногласий, возникающих между разными странами, должно реализовываться на основе взаимного уважения путем соответствующего равноправного диалога", — говорится в заявлении китайского МИД.

Аналогичную позицию официальный представитель внешнеполитического ведомства Лу Кан высказал на прошлой неделе, когда законопроект был утвержден в сенате США, но не подписан президентом Дональдом Трампом.

"Мы обратили внимание на соответствующие события, также мы отметили реакцию России, Германии, Франции и других стран ЕС. Китайская сторона всегда придерживалась мнения, что разрешение любых разногласий, возникающих между государствами, должно происходить посредством дружественных переговоров", — заявил тогда дипломат.

Опасения по поводу Китая

Дональд Трамп подписал закон в среду. Новые санкции стали самыми масштабными за последнее время, в частности, они касаются энергетики.

Документ также ограничивает полномочия президента по отмене санкций и оставляет последнее слово в этих вопросах за конгрессом. Также закон кодифицирует и придает силу закона санкциям, которые вводил с помощью указов Барак Обама.

Новые правила значительно затрудняют любые перспективы отмены санкций вне зависимости от того, как в будущем будут складываться отношения Вашингтона и Москвы.

Сам Трамп заявил, что подписанный им закон содержит неконституционные нормы. В частности, он недоволен тем, что конгресс намерен заранее изучать любые решения президента по санкциям.

Американский президент также высказал опасения, что ограничения приведут к сближению России, Ирана и КНДР с Китаем.

"Ограничивая гибкость исполнительной власти, этот закон затрудняет (заключение) США хороших сделок ради народа Америки и еще больше сближает Китай, Россию и Северную Корею", — заявил президент.

Трамп мог наложить вето на законопроект конгресса, однако фактически был вынужден подписать документ. Обе палаты парламента поддержали санкции подавляющим числом голосов и смогли бы легко преодолеть отказ президента.

Пекин на очереди

В конце июля Politico сообщило, что советники президента США Дональда Трампа "за кулисами" пытаются разработать экономические меры против Китая. Недовольство Вашингтона вызывает политика Китая в отношении Северной Кореи.

Источники издания в Белом доме рассказали, что возможные санкции призваны "наказать" Китай и свидетельствуют о недовольстве Трампа по поводу "бездействия" Пекина.

Politico пишет, что помощники Трампа в течение недели обсуждали возможные меры в отношении Китая. Окончательное решение может быть принято в ближайшие дни.

Собеседники издания уточнили, что рассматриваются как торговые отношения, так и экономические санкции. При этом чиновники уточнили, что пока рано говорить, какое решение примет президент.

Сам Трамп в конце июля заявил, что "разочарован" в Китае.

"Наши предыдущие глупые лидеры позволили им сделать сотни миллиардов долларов за год на торговле… и они ничего не сделали для нас с Северной Кореей, только разговоры. Мы больше не позволим этому продолжаться. Китай может легко решить эту проблему!" — написал президент в своем микроблоге в Twitter.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер, в свою очередь, написал Трампу письмо, в котором предложил конкретные меры в отношении Пекина.

"Если Китай продолжает бездействовать в решении вопроса Северной Кореи, я призываю вас использовать власть над комитетом по иностранным инвестициям в США, чтобы отложить одобрение всех сделок по слиянию и поглощению в США китайскими предприятиями", — отметил конгрессмен.

США боятся конкуренции Китая

Впрочем, разногласий между Вашингтоном и Китаем хватает и без Северной Кореи. В США опасаются, что Китай в скором времени станет прямым конкурентом Америки.

Так, в конце июля об этом заявил директор ЦРУ Майк Помпео.

"Сложно выбрать между Китаем, Россией и Ираном, честно говоря. Я бы, вероятно, выбрал Китай. Они построили настоящую экономику, в отличие от России, которая живет и умирает от того, сколько баррелей нефти они выкачивают", — сказал Помпео в интервью изданию Washington Free Beacon

"Я думаю, что Китай имеет возможность составить наибольшую конкуренцию Америке в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — добавил глава ЦРУ.

В американской разведке считают, что технические программы Китая направлены на то, чтобы украсть американские разработки или же убедиться, что Пекин сможет превзойти их.