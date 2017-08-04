Одесский губернатор призвал отменить концерт Лободы

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости. Глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов призвал отменить концерт украинской певицы Светланы Лободы в Одессе ко Дню города из-за ее выступлений в России.

Ранее украинские СМИ сообщили, что экс-глава одесской ячейки экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) Сергей Стерненко грозился сорвать концерт Лободы, который запланирован на 3 сентября.

"Я всегда выступал и выступаю за диктатуру закона и верховенство права. Нет ни одного юридического повода запрещать концерт Лободы в Одессе. Есть только нравственная позиция", — написал Степанов на своей странице в Facebook.

По его словам, Лобода неоднократно выступала в России. "Деньги оказались превыше Украины. И все оправдания о том, что я просто так зарабатываю, а Украину я люблю — абсолютно бессмысленны", — заявил Степанов.

В мае в Одессе уже срывали концерт Лободы в клубе "Ибица". Протестующие жгли у клуба дымовые шашки и устроили потасовку с полицией. По данным одесских СМИ, на Лободу ополчились из-за того, что она регулярно выступает в России.