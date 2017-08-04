В ДТП в Киргизии пострадали трое взрослых и трое детей из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 4 авг – РИА Новости. Шесть граждан Узбекистана, в том числе трое детей, пострадали накануне в результате ДТП на курортном побережье Иссык-Куля в Киргизии, сообщила в пятницу пресс-служба МИД Узбекистана.

В четверг МИД Узбекистана сообщал о четырех пострадавших гражданах страны, в том числе одном ребенке.

На сайте внешнеполитического ведомства опубликованы данные пострадавших граждан Узбекистана, в том числе трех взрослых и трех детей.

"Для оказания необходимой помощи пострадавшим на месте в регион выехал представитель консульского отдела посольства Узбекистана в Бишкеке", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минздрава Киргизии сообщила, что в четверг на побережье озера Иссык-Куль в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легковой машины пострадали десять человек. В микроавтобусе находились 11 человек — участники детского танцевального коллектива из Узбекистана в сопровождении взрослых. МИД Узбекистана сообщал, что все пострадавшие доставлены в территориальную больницу города Балыкчи.