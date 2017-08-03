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В мире

НАТО не хочет конфронтации с Россией, заявил Столтенберг

22:2203.08.2017
(обновлено: 22:23 03.08.2017)
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© AP Photo / Efrem LukatskyГенсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фотоГенсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky

ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. НАТО надеется на диалог с Россией и не хочет конфронтации с Москвой, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не хотим новой "холодной войны" с Россией, мы не хотим конфронтации с Россией, поэтому мы действуем сбалансированно и пропорционально. Мы продолжаем искать диалога с Россией, поскольку это наш крупнейший сосед… и мы должны пытаться сдерживать нервозность", — сказал Столтенберг в эфире телеканала CNN.

Флаги стран НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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По его оценке, "наращивание российского военного присутствия" является основанием для укрепления коллективной обороны НАТО.

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.

В июне президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что расширение НАТО и развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе вынуждает Россию на это реагировать. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Учения НАТО в Грузии. Архивное фото
© Sputnik
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Столтенберг признал, что в настоящее время отношения между альянсом и Россией "значительно ухудшились", достигли "худшего со времен окончания "холодной войны" уровня", и связал это с "незаконным присоединением Крыма в 2014 году и продолжающимися дестабилизирующими действиями… на востоке Украины".

Вместе с тем, по его словам, НАТО "преследует двухвекторный подход к России: оборона и диалог". "Мы считаем, что до тех пор пока мы сильны и предсказуемы, мы также можем вести политический диалог с Россией, чтобы попытаться избежать эскалации и новой "холодной войны", — сказал генсек НАТО.

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