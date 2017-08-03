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В мире

Нет альтернативы "Роскосмосу": НАСА признает, что не обойдется без России

17:5303.08.2017
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© РИА Новости / РоскосмосПерейти в фотобанкВыход в открытый космос российских космонавтов. 3 февраля 2016Выход в открытый космос российских космонавтов. 3 февраля 2016
© РИА Новости / Роскосмос
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Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) готовится продлить контракт с "Роскосмосом" на обслуживание модуля "Заря" Международной космической станции (МКС). НАСА признает, что российская госкорпорация до сих пор остается "единственным и незаменимым партнером" в этой сфере. Тем не менее руководители управления решили на всякий случай поискать: а не найдется ли хоть кто-нибудь, способный составить конкуренцию россиянам?

Вид на Капитолий в в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Санкции США против РФ не должны затронуть сотрудничество по космосу и НАСА

Об этом говорит объявление, размещенное НАСА на официальном сайте госзакупок США. Аэрокосмическое управление готово рассмотреть предложения всех заинтересованных компаний, готовых взять на себя полноценное инженерное обслуживание систем функционирования грузового блока "Заря" (FGB в американской терминологии).

Пробный камень

Объявляя конкурс, НАСА вовсе не гарантирует его потенциальным участникам заключение контракта с ними — в объявлении сказано, что тендер организован с единственной целью: определить, стоит ли ему вообще искать партнера на конкурсной основе. Кто в конце концов станет этим партнером, определять будет федеральное правительство США.

Три четверти описательной части предложения на подачу заявки состоит из оценок роли "Роскосмоса" в создании и поддержании "Зари" и всей МКС, выдержанных в превосходном тоне. Это практически ода "Роскосмосу". НАСА напоминает, что "Заря" был первым выведенным на орбиту модулем станции. Он был построен в России по заказу США и принадлежит Соединенным Штатам. Поскольку "Роскосмос" отвечал за интеграцию "Зари" в российский сегмент МКС, то именно эта корпорация обладает всеми необходимыми знаниями об условиях эксплуатации модуля на орбите, кроме того, его наземную поддержку обеспечивает подмосковный Центр управления полетами (ЦУП).

© NASAМКС в 2011 году
© NASA
МКС в 2011 году

"В настоящее время "Роскосмос" является единственным известным подрядчиком, доказавшим, что он соединяет в себе возможности выполнения всех видов работ в космосе, полностью удовлетворяющих все требования правительства США. Исходя из этого, НАСА рассматривает вопрос о заключении нового контракта с "Роскосмосом" на безальтернативной основе", — говорится в предложении.

Вывоз ракеты-носителя Протон-М с космическим аппаратом ЭкоСтар-21. Архивное фото
© Flickr / РОСКОСМОС
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Публикуя это объявление, НАСА якобы просто стремится понять: существуют ли в принципе какие-либо компании и структуры, способные взять на себя все те функции по обслуживанию и поддержанию жизнедеятельности модуля "Заря", которые сегодня выполняет Россия. Перечень этих функций внушителен: он состоит из 26 пунктов, включающих контроль систем модуля, обеспечение его безопасности, поддержание необходимых режимов работы и проведение технического обслуживания его компонентов.

Контракт, о котором идет речь, планируется заключить до конца 2020 года.

Доберется ли политика до МКС?

Предложение НАСА появилось на американском сайте госзакупок сразу после того, как сенат США принял закон о новых санкциях против России, и это явно свидетельствует о его политическом характере.

В законе о введении санкций, теперь уже подписанном президентом Дональдом Трампом, космическая сфера российско-американского сотрудничества оговорена особо, причем в разделе "исключений". Отказы в предоставлении банковских услуг, в экспорте и закупке товаров, блокировка активов и другие ограничительные меры, предусмотренные этим законом, не могут распространяться только на те случаи, когда это может затронуть деятельность НАСА и повлиять на запуски космических аппаратов для американских компаний.

С 2011 года, когда США отказались от производства своих транспортных космических шаттлов, доставку международных экипажей на МКС осуществляет Россия. Частная компания SpaceX, возглавляемая американским бизнесменом Илоном Маском, запускает к МКС свой грузовой корабль Dragon с возвращаемой капсулой и в 2018 году планирует старты пилотируемого Dragon-2 сначала в беспилотном режиме, а затем и с астронавтами.

© Фото : Роскосмос/Олег СкрипочкаСтыковка космического грузовика Dragon с МКС. 20 июля 2016
© Фото : Роскосмос/Олег Скрипочка
Стыковка космического грузовика Dragon с МКС. 20 июля 2016
Старт ракеты Falcon 9 со спутником EchoStar 23 со стартовой площадке SpaceX на космодроме на мысе Канаверал. 16 марта 2017
© Flickr / SpaceX
SpaceX планирует потеснить Россию на рынке коммерческих пусковых услуг

Но если в сфере доставки конкуренция нарастает, то в такой области, как функционирование самой МКС, это просто невозможно. Российский и американский сегменты станции глубоко взаимно интегрированы — американский сегмент не может существовать без российской двигательной установки. Отказ от сотрудничества на международной станции, от кого бы он ни исходил, будет означать только одно: превращение станции в необитаемую и фактическое ее разрушение. На что Вашингтон и Москва, несмотря на все политические противоречия, сегодня вряд ли пойдут.

Это же, вне всякого сомнения, относится и к американскому модулю "Заря" российского постройки, обслуживать который, обеспечивать его функциональность и безопасность всей станции сегодня под силу только российским специалистам, что практически безоговорочно признает и НАСА. Однако, отдавая должное политической ситуации, размещают объявление на сайте госзакупок о поиске альтернативы. Судя по его содержанию, без всякой надежды на успех.

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