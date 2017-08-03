Суд в США признал дело о банкротстве бизнесмена, судившегося с Грефом

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Судья по делам о несостоятельности Южного округа штата Нью-Йорк Мэри Вискосил признала дело о банкротстве бывшего владельца "Павловскгранита" Сергея Пойманова, известного подачей в суд США иска о "рейдерском захвате" предприятия, в числе ответчиков по которому числился глава Сбербанка Герман Греф, говорится в решении суда.

Как отмечается в решении, суд рассмотрел заявление Алексея Базарнова, назначенного Арбитражным судом Московской области финансовым управляющим Пойманова, о признании российского производства по делу о банкротстве Пойманова в качестве основного иностранного производства на территории США.

Суд признал Базарнова иностранным представителем, уполномоченным управлять имуществом Пойманова. Также суд признал дело о банкротстве Пойманова в качестве основного иностранного производства на территории США.

Также суд в Нью-Йорке отметил, что "PPF (Management LLC) не смогла представить никаких доказательств того, что производство по делам о несостоятельности, которое ведется в России, это часть корпоративной рейдерской схемы в отношении Пойманова".

В конце января в суд США был подан иск от базирующейся в Делавэре юридической фирмы PPF Management LLC от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной, которые были держателями контрольного пакета акций компании ОАО "Павловскгранит", одного из крупнейших производителей гранита в Европе. Истцы требовали возмещения ущерба в размере 750 миллионов долларов по семи пунктам иска. Иск был подан против 22 физических и юридических лиц, включая Сбербанк, Промсвязьбанк, а также лично Грефа. Заявители утверждают, что ответчики хотели уничтожить компанию как конкурента на рынке и завладеть ее активами.

Герман Греф и Промсвязьбанк назвали требования по иску надуманными и сочли его пиар-ходом.