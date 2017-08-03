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В мире

CNN: Россия и США в глубочайшем кризисе со времен холодной войны

Сюжет:
Новые санкции США против России (192)
14:2803.08.2017
(обновлено: 14:34 03.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия и США все глубже погружаются в самый тяжелый кризис со времен холодной войны, пишет политический корреспондент CNN Стивен Коллинсон.

Президент США Дональд Трамп. 22 июля 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Так автор прокомментировал подписание Дональдом Трампом закона о санкциях и "взрывной ответ" Москвы на его решение не оказывать сопротивление конгрессу.

С точки зрения Коллинса, ситуация становится более опасной еще и за счет того, что Белый дом до сих пор не может четко выразить, какой политики по отношению к России он придерживается.

"Одновременная политика примирения и конфронтации по отношению к Москве вкупе с борьбой за влияние между конгрессом и президентом угрожает создать путаницу, которая увеличивает шансы на ошибку для двух ядерных держав", — пишет он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков о новом законе о санкциях: Россия будет отстаивать свои интересы

Как отметил CNN Джордж Биб, бывший глава аналитического отдела ЦРУ по России, из-за отсутствия у администрации четкой стратегии непонятно, что произойдет дальше.

"Думаю, существует довольно большой риск того, что мы попадем в эскалационную спираль, удержать контроль над которой обеим странам будет сложно", — заявил он.

На решение американского президента резко отреагировал премьер-министр Дмитрий Медведев. На своей странице в Facebook он заявил, что администрация Трампа продемонстрировала "полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия конгрессу".

Впервые позволив себе прямые нападки на нынешнего президента США, Россия, вероятно, демонстрирует свое разочарование тем, что Трамп не смог сдержать свое обещание об улучшении двусторонних отношений.

Тем не менее, пока нельзя со всей определенностью заявить о том, что Москва и Вашингтон движутся к новой холодной войне. Оба президента тонко намекали на то, что хотят "снизить ущерб".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
"Удар по Трампу": эксперт о реакции президента США на закон о санкциях

Сам Трамп, подписав закон о санкциях, дал понять, что принимает их неохотно, и выразил надежду на скорое улучшение отношений с Москвой. Кроме того, он никак не отреагировал на заявление Владимира Путина о сокращении американской дипмиссии в России.

Владимир Путин, между тем, объявил о высылке американских дипломатов до того, как Трамп подписал закон о санкциях — то есть, похоже, отвечал на действия конгресса, а не президента. То, что гневный пост в адрес Трампа опубликовал Медведев, а не Путин, тоже может кое-что значить, отмечает Коллинсон.

"И тем не менее неконтролируемый скачок напряженности все еще остается реальной угрозой", — уверен корреспондент CNN.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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