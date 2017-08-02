Полноценная торговая война. Медведев раскритиковал новые санкции США

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Утвердив новый пакет санкций, Белый дом объявил России "полноценную торговую войну", больше не стоит надеяться на улучшение отношений между странами, заявил председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

"Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией — конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США", — написал премьер на своей странице в Facebook.

Медведев также предположил, что санкции введены на десятилетия, а "отношения между Россией и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава конгресса или личности президента". При этом он отметил, что антироссийская истерия превратилась в ключевую часть внутренней политики США, а Вашингтон полностью проигнорировал интересы американских деловых кругов.

"Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых — отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован", — добавил Медведев.

Ничего не изменилось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новый пакет санкций, заявил, что подписание закона Дональдом Трампом не имеет особого значения.

"Это не новость. Дело в том, что был принят законопроект, и с подписью или без подписи президента (США) он бы становился законом автоматом. То есть де-факто это ничего не меняет", — пояснил он.

На новые санкции отреагировал и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, подписанный Трампом закон никак не повлияет на внешнеполитический курс Москвы. "Те, кто изобрел этот законопроект, если они думали, что они смогут изменить нашу политику, то они ошибались. История много раз подтверждала это. Они должны прекрасно понимать, что мы не сгибаемся, мы не сдаемся", — сказал постпред журналистам.

В МИД также заявили, что санкции не заставят Россию уступить Западу и предать национальные интересы. "Американским любителям санкций, ввергнувшим США в русофобскую истерику, давно пора избавиться от иллюзий и уяснить, что никакими угрозами и попытками оказать давление Россию не заставить изменить свой курс или поступиться национальными интересами", — подчеркнули в ведомстве.

При этом в МИД отметили, что Москва, как и прежде, готова к сотрудничеству с американской стороной в сферах, "полезных для себя и международной безопасности". Однако качественная кооперация, по мнению дипломатов, станет возможна, когда Вашингтон откажется от восприятия окружающего мира через призму "американской исключительности".

Суть санкций

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о введении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ расширяет ряд секторальных ограничений, в частности, сокращает максимальный срок финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Закон также корректирует перечень глубоководных и арктических шельфовых и нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым вскоре будет запрещено поставлять оборудование и технологии. При этом в документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Попытка затормозить энергетический диалог между Россией и ЕС новыми санкциями вызвала недоумение в Брюсселе. Так, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль неоднократно указывал на то, что ограничения, инициированные американской стороной, являются вмешательством в суверенную политику Евросоюза. Кроме того, в ЕС заявляли, что действия Вашингтона идут вразрез с международным правом.

При этом российские финансисты сходятся на том, что влияние нового американского закона на отечественную экономику будет незначительным. "Есть ряд санкций, которые ужесточают порядок финансирования банков, накладывают дополнительные ограничения на энергетический сектор. Но, в принципе, с учетом того, что уже произошло с 2014 года, новые санкции уже не так страшны", — сказал РИА Новости аналитик банка "Уралсиб" Алексей Девятов.

Неудачный закон

Сразу после подписания нового пакета санкций против России Дональд Трамп раскритиковал отдельные положения одобренного им документа.

Так, хозяин Белого дома отметил, что закон может иметь нежелательные последствия для "друзей и союзников" США, а также, вероятно, станет помехой для американского бизнеса.

Кроме того, он обратил внимание на то, что новые санкции могут положительно повлиять на отношения между Россией, КНР и КНДР. "Ограничивая гибкость исполнительной власти, этот закон затрудняет заключение США хороших сделок ради народа Америки и еще больше сближает Китай, Россию и Северную Корею", — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Трамп также подчеркнул, что подписанный им документ нарушает "исключительные конституционные полномочия президента" по ряду вопросов. Так, конгресс теперь может вмешиваться в процедуру признания иностранных правительств. Кроме того, обязательства, прописанные в законе, "противоречат исключительному конституционному праву президента определять время, масштаб и задачи международных переговоров". По словам Трампа, такие ограничения противоречат решениям Верховного суда США.

"Администрация ожидает, что конгресс воздержится от того, чтобы использовать этот неудачный закон, чтобы помешать нашей важной работе с европейскими коллегами по разрешению конфликта на Украине", — заявил президент США.

При этом он пообещал "внимательно и уважительно" рассмотреть "предпочтения" конгресса и продолжить действовать "в соответствии с конституционными полномочиями президента в сфере иностранных дел".