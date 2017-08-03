МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Решение правительства Молдавии объявить вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата вносит дестабилизацию в развитие отношений между Россией и Молдавией, заявил журналистам в четверг председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ).

В среду правительство Молдавии объявило российского вице-премьера персоной нон грата. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции республики Андрея Галбура, соответствующая мера принята в связи с тем, что Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые "несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер". МИД РФ выразил протест послу Молдавии.

"Данная ситуация вносит дестабилизацию в развитие отношений двух государств (России и Молдавии – ред.). В последнее время правительство Молдавии, подвергнутое влиянию западных структур, находится в противоречии с политикой президента (Игоря Додона), направленной на конструктивный диалог с Россией. Также правительство Молдавии сильно озабочено ситуацией сближения и урегулирования конфликта с Приднестровьем", — сказал Гаврилов.

Парламентарий отметил, что Рогозин на протяжении четверти века занимался решением проблемы в Приднестровье, отстаивал гражданские права российских соотечественников, занимался вопросами урегулирования данного конфликта, растянувшегося во времени на несколько десятилетий. По мнению депутата, объявление Рогозина персоной нон грата является мощным ударом по политическим и экономическим отношениям России и Молдавии.

"Такое ощущение, что пишется один сценарий. И все время он пишется кем-то и где-то далеко от Молдавии. Все эти непродуманные и некорректные действия втягивают страну в глубокий кризис на всех уровнях. Мы прекрасно понимаем, что ныне Молдавия подвергнута влиянию различных политических структур извне. Создан еще один очаг напряженности, который интересен Европе и другим странам, желающим вести политику "мирового правительства", — оценил ситуацию глава думского комитета.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.