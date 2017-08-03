МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Решение правительства Молдавии объявить вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата вносит дестабилизацию в развитие отношений между Россией и Молдавией, заявил журналистам в четверг председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ).
"Данная ситуация вносит дестабилизацию в развитие отношений двух государств (России и Молдавии – ред.). В последнее время правительство Молдавии, подвергнутое влиянию западных структур, находится в противоречии с политикой президента (Игоря Додона), направленной на конструктивный диалог с Россией. Также правительство Молдавии сильно озабочено ситуацией сближения и урегулирования конфликта с Приднестровьем", — сказал Гаврилов.
"Такое ощущение, что пишется один сценарий. И все время он пишется кем-то и где-то далеко от Молдавии. Все эти непродуманные и некорректные действия втягивают страну в глубокий кризис на всех уровнях. Мы прекрасно понимаем, что ныне Молдавия подвергнута влиянию различных политических структур извне. Создан еще один очаг напряженности, который интересен Европе и другим странам, желающим вести политику "мирового правительства", — оценил ситуацию глава думского комитета.