Дипломатия запретов: Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Кишинев объявил персоной нон грата Дмитрия Рогозина. Причиной такого решения стали "оскорбительные" высказывания российского вице-премьера в адрес Молдавии.

С инициативой запретить Рогозину въезд в Молдавию выступил глава МИД Андрей Галбур. По словам дипломата, российский политик за последнее время сделал несколько заявлений, которые "несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер".

"Эти заявления идут вразрез с характером отношений, которые старается строить Молдавия с Российской Федерацией", — добавил министр.

Премьер-министр Молдавии Павел Филип также заявил, что "сделанные Рогозиным декларации неприемлемы".

Предложение министра иностранных дел поддержало большинство членов молдавского правительства.

Что говорил Рогозин о Молдавии

В последние дни Дмитрий Рогозин дал несколько интервью, в которых упоминал Молдавию. Большинство его высказываний касались инцидента с самолетом, разрешения на пролет которого в Молдавию не дали власти Румынии.

Так, в среду российский вице-премьер обвинил в случившемся лидера правящей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка.

"Мы пока, естественно, не хотим выдавать каких-то секретов, результатов нашего расследования. Оно ведется. Но могу уже сейчас сказать, что у нас есть сведения, что за этой провокацией стоял господин Плахотнюк. Это он все организовал. Цель его была столкнуть нас с Румынией, поэтому делали, как это обычно делают дельцы — чужими руками", — заявил Рогозин в эфире молдавского телеканала НТВ.

Согласно схеме, описанной политиком, Плахотнюк поручил премьер-министру страны Павлу Филипу сделать звонок в Бухарест.

"Такой звонок был сделан, и на очень высоком уровне было принято решение о запрете вхождения самолета в воздушное пространство Румынии", — сказал Рогозин.

В Молдавии российский политик должен был провести переговоры с президентом страны Игорем Додоном. В результате срыва поездки Кишинев потерял большие деньги.

"Теперь уж об этом говорить не буду, теперь это уже не актуально. Потеряли, думаю, десятки, а может быть сотни миллионов долларов одним таким жестом хамским", — подчеркнул Рогозин.

Кроме того, на прошлой неделе вице-премьер в интервью телеканалу "Россия 24" высказал предположения о том, кому может быть выгоден скандал с самолетом. Тогда он также упомянул молдавские власти.

"Я думаю, что тут несколько сторон… Во первых, мафиозная группа, которая стоит за правительством Молдовы и которая понимает, что у нее сейчас проблемы с законом, им нужно было встать по одну сторону баррикад с Западом. Именно они стояли за провокацией против наших артистов, миротворцев", — сказал Рогозин.

"С другой стороны, это Румыния, которая сейчас стала совершенно очевидной марионеткой США, которая на своей территории вопреки здравому смыслу и интересам своей безопасности разместила американскую систему ПРО", — добавил вице-премьер.

Двоевластие в Молдавии

После президентских выборов, которые прошли в декабре прошлого года, в Молдавии началось противостояние между президентом-социалистом Игорем Додоном и парламентом, который контролирует Демократическая партия.

Предметом острых споров остается внешняя политика страны: Додон настаивает на сближении с Москвой, тогда как парламент и назначаемое депутатами правительство склоняются на сторону Запада.

Так, 20 июля правительство запретило Рогозину посетить страну на военном самолете. В качестве причины Кишинев назвал "отсутствие необходимых для этого условий" в аэропорту Кишинева.

Комментируя решение чиновников, Додон назвал это проявлением "двойных стандартов" и напомнил, что борт ВВС США несколько лет назад спокойно приземлился в аэропорту Кишинева.

"Тогда никаких технических проблем не наблюдалось. Очевидно, что эти недружеские действия правительства Молдавии вписываются в стратегию антироссийской политики, которую мы видим последнее время", — сказал молдавский президент.

Именно после решения правительства Рогозин полетел в Молдавию обычным рейсом, пролет которого и запретили власти Румынии. Бухарест сослался на присутствие на борту "санкционной персоны".

Молдавский кабмин был и инициатором высылки из страны российских дипломатов в конце мая, когда Кишинев объявил персонами нон грата пятерых сотрудников дипмиссии.

Тогда Додон также резко раскритиковал позицию своего правительства.

По словам президента, действия директора Службы информации и безопасности и министра иностранных дел и евроинтеграции поставили под угрозу безопасность страны. Додон также заявил, что министры принимают решения "не в интересах своего народа, а исходя из геополитических интересов западных кураторов".

"Если правительство и дальше будет нагнетать напряжение в молдо-российских отношениях, провоцировать разрыв с нашим главным стратегическим партнером — Российской Федерацией, свое слово скажем мы, народ Республики Молдова", — подчеркнул Додон в интервью РИА Новости.