Дипломатия запретов: Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Кишинев объявил персоной нон грата Дмитрия Рогозина. Причиной такого решения стали "оскорбительные" высказывания российского вице-премьера в адрес Молдавии.
"Эти заявления идут вразрез с характером отношений, которые старается строить Молдавия с Российской Федерацией", — добавил министр.
Премьер-министр Молдавии Павел Филип также заявил, что "сделанные Рогозиным декларации неприемлемы".
Предложение министра иностранных дел поддержало большинство членов молдавского правительства.
Что говорил Рогозин о Молдавии
В последние дни Дмитрий Рогозин дал несколько интервью, в которых упоминал Молдавию. Большинство его высказываний касались инцидента с самолетом, разрешения на пролет которого в Молдавию не дали власти Румынии.
"Мы пока, естественно, не хотим выдавать каких-то секретов, результатов нашего расследования. Оно ведется. Но могу уже сейчас сказать, что у нас есть сведения, что за этой провокацией стоял господин Плахотнюк. Это он все организовал. Цель его была столкнуть нас с Румынией, поэтому делали, как это обычно делают дельцы — чужими руками", — заявил Рогозин в эфире молдавского телеканала НТВ.
Согласно схеме, описанной политиком, Плахотнюк поручил премьер-министру страны Павлу Филипу сделать звонок в Бухарест.
"Такой звонок был сделан, и на очень высоком уровне было принято решение о запрете вхождения самолета в воздушное пространство Румынии", — сказал Рогозин.
В Молдавии российский политик должен был провести переговоры с президентом страны Игорем Додоном. В результате срыва поездки Кишинев потерял большие деньги.
"Теперь уж об этом говорить не буду, теперь это уже не актуально. Потеряли, думаю, десятки, а может быть сотни миллионов долларов одним таким жестом хамским", — подчеркнул Рогозин.
"Я думаю, что тут несколько сторон… Во первых, мафиозная группа, которая стоит за правительством Молдовы и которая понимает, что у нее сейчас проблемы с законом, им нужно было встать по одну сторону баррикад с Западом. Именно они стояли за провокацией против наших артистов, миротворцев", — сказал Рогозин.
"С другой стороны, это Румыния, которая сейчас стала совершенно очевидной марионеткой США, которая на своей территории вопреки здравому смыслу и интересам своей безопасности разместила американскую систему ПРО", — добавил вице-премьер.
Двоевластие в Молдавии
Предметом острых споров остается внешняя политика страны: Додон настаивает на сближении с Москвой, тогда как парламент и назначаемое депутатами правительство склоняются на сторону Запада.
Так, 20 июля правительство запретило Рогозину посетить страну на военном самолете. В качестве причины Кишинев назвал "отсутствие необходимых для этого условий" в аэропорту Кишинева.
Комментируя решение чиновников, Додон назвал это проявлением "двойных стандартов" и напомнил, что борт ВВС США несколько лет назад спокойно приземлился в аэропорту Кишинева.
Именно после решения правительства Рогозин полетел в Молдавию обычным рейсом, пролет которого и запретили власти Румынии. Бухарест сослался на присутствие на борту "санкционной персоны".
Молдавский кабмин был и инициатором высылки из страны российских дипломатов в конце мая, когда Кишинев объявил персонами нон грата пятерых сотрудников дипмиссии.
Тогда Додон также резко раскритиковал позицию своего правительства.
"Если правительство и дальше будет нагнетать напряжение в молдо-российских отношениях, провоцировать разрыв с нашим главным стратегическим партнером — Российской Федерацией, свое слово скажем мы, народ Республики Молдова", — подчеркнул Додон в интервью РИА Новости.