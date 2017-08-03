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В мире

На Украине вступил в силу закон о реформе Конституционного суда

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2017 (25)
11:4803.08.2017
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© AFP 2017 / Vasily MaximovВид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фотоВид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Vasily Maximov

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Закон "О Конституционном суде (КС) Украины", который предусматривает изменение структуры, полномочий и процедуры отбора судей, вступил в силу в четверг.

Киев. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
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Накануне данный закон был опубликован в официальной прессе, после чего он вступает в силу на следующий день после опубликования.

Принятие закона в Верховной раде проходило при заблокированной депутатами ряда оппозиционных фракций трибуне. Они считают, что этот закон позволит президенту Украины Петру Порошенко "узурпировать власть" и сделать КС "ручным органом".

Согласно закону, новая структура КС будет состоять из большой палаты, двух сенатов суда, а также шести коллегий судей. Предусматривается возможность отсрочки прекращения действия акта (его отдельных положений), который признан неконституционным. Впервые должен был вводиться отбор на должность судьи КС на конкурсной основе. Закон предусматривает внедрение дополнительного механизма защиты прав и свобод — института конституционной жалобы, который заключается в том, что любое лицо может обратиться в КС с жалобой. Украина брала на себя обязательство внедрить этот механизм еще в 1995 году, присоединившись к Совету Европы. Предполагается, что с целью предоставления экспертной помощи по конституционным жалобам в КС временно, до 1 января 2020 года, вводится институт специального советника.

При подписании закона Порошенко заявил, что документ является составной частью судебной реформы, которая направлена на обеспечение права граждан Украины на справедливый суд. Президент отметил два принципиальных новшества закона. В частности, по его словам, это абсолютно прозрачный конкурсный отбор кандидатов в судьи в Конституционный суд. Другая новация заключается в возможности любого юридического (исключая представителей государства или местного самоуправления) или физического лица подать жалобу в Конституционный суд.

Ранее Верховная рада приняла изменения в конституцию страны в части судебной реформы. Судебная реформа предполагает создание Высшего совета правосудия и передачу ему полномочий Рады назначать судей на должности бессрочно. Кроме того, отменен институт "назначения судьи на должность впервые" (пятилетний, так называемый испытательный срок).

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