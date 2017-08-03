В посольстве РФ в Абхазии подтвердили гибель двух россиянок
10:3203.08.2017
(обновлено: 10:33 03.08.2017)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пресс-атташе посольства РФ в Абхазии Турал Джавадов подтвердил РИА Новости со ссылкой на данные МИД республики, что при взрывах на складе боеприпасов погибли две гражданки России.
"По информации МИД Абхазии погибли две туристки из Санкт-Петербурга
Елена Полякова и Елена Тимофеева", — сказал Джавадов.
Ранее о гибели жительниц Петербурга сообщили в МЧС республики.
Взрыв прогремел в среду на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское. Как сообщили РИА Новости в Минздраве республики, пострадали 27 граждан России, всего ранены 60 человек.
Взрыв на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское произошел примерно в 16:30 по местному времени.
Премьер-министр республики Беслан Барциц заявил, что делается все необходимое для обеспечения безопасности населения.
Жителей Приморского начали эвакуировать.
В посольстве России в Абхазии сообщили, что при взрыве пострадали 27 человек.
Среди пострадавших, по информации дипломатов, 19 россиян.
Раненных, по словам источника РИА Новости, доставляют в лечебные учреждения.
В Ростуризме заявили, что среди пострадавших нет туристов из России.