В посольстве РФ в Абхазии подтвердили гибель двух россиянок

Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии (17)

Ситуация на месте взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017

Ситуация на месте взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пресс-атташе посольства РФ в Абхазии Турал Джавадов подтвердил РИА Новости со ссылкой на данные МИД республики, что при взрывах на складе боеприпасов погибли две гражданки России.

"По информации МИД Абхазии погибли две туристки из Санкт-Петербурга Елена Полякова и Елена Тимофеева", — сказал Джавадов.

Ранее о гибели жительниц Петербурга сообщили в МЧС республики.

Взрыв прогремел в среду на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское. Как сообщили РИА Новости в Минздраве республики, пострадали 27 граждан России, всего ранены 60 человек.