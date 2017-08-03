При взрыве в Абхазии погибли две жительницы Петербурга
09:2403.08.2017
(обновлено: 10:29 03.08.2017)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. При взрыве на военном складе в Абхазии погибли две россиянки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МЧС республики Мизан Ломия.
"Велись поиски троих человек. Оказывается, они были на конной прогулке на территории, где был взрыв. Мы обнаружили тела двух погибших – Елены Поляковой, 1970 года рождения, и Елены Тимофеевой, 1962 года рождения. Они обе из Санкт-Петербурга", — сказал Ломия.
Также в больницу с переломом руки доставили Людмилу Дмитриеву, 1954 года рождения. Всех трех россиянок нашли сегодня в 6.00 мск.
В российском посольстве подтвердили эту информацию.
Взрывы прогремели в складских помещениях Минобороны в населенном пункте Приморское Гудаутского района примерно в 16:30 мск в среду. Пострадали 60 человек, в том числе 27 россиян, их жизни ничего не угрожает. При этом российское посольство заявляло о 35 пострадавших гражданах страны. В основном люди получили осколочные ранения — от снарядов, битого стекла и камней.
Власти пообещали выплатить компенсации всем пострадавшим при взрыве, в том числе россиянам.
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Взрыв на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское произошел примерно в 16:30 по местному времени.
Премьер-министр республики Беслан Барциц заявил, что делается все необходимое для обеспечения безопасности населения.
Жителей Приморского начали эвакуировать.
В посольстве России в Абхазии сообщили, что при взрыве пострадали 27 человек.
Среди пострадавших, по информации дипломатов, 19 россиян.
Раненных, по словам источника РИА Новости, доставляют в лечебные учреждения.
В Ростуризме заявили, что среди пострадавших нет туристов из России.