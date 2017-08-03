В Ереване на месте взрыва нашли две мины, один пострадавший скончался

ЕРЕВАН, 3 авг — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Один из раненных при взрыве в Ереване скончался в больнице, специалисты обнаружили на месте происшествия две мины, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС.

Ранее заместитель начальника управления информации и по связям с общественностью МЧС Нана Гндоян заявила РИА Новости, что в результате произошедшего в среду поздно вечером взрыва в одном из жилых домов ереванского квартала Давидашен пострадали два человека. Они были доставлены в ереванский медицинский центр "Армения".

"В больнице 32-летний мужчина от полученных ран скончался, состояние 20-летнего пострадавшего оценивается как крайне тяжелое. На месте взрыва были обнаружены две мины, одна из них — в разобранном виде", — говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента выясняются.